Senador Esteban Velásquez emplazó a Rojo Edwards a poner en tabla proyectos anti corrupción a propósito de Caso Audios

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Regionalista) reiteró su llamado a los presidentes de las Comisiones de Economía y Constitución, Rojo Edwards (PSC) y Alfonso de Urresti (PS), respectivamente, y vía oficio pidió que se pongan en tabla proyectos de su autoría, que buscan combatir la corrupción, específicamente, “levantando de verdad el secreto y reserva bancaria a quienes ostentamos cargos públicos, y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”.

Al respecto, el parlamentario señaló que “cuando a diario nos enteramos de toda una red de corrupción entre altos cargos políticos, abogados ligados a la política y el empresariado, a los jueces de la Corte Suprema incluso, y con antecedentes previos como los casos SQM y Penta, parece sinceramente que ya existe un modus operandi al respecto y que sólo gracias a la investigación periodística nos enteramos, pues bueno, vinimos a insistir a las comisiones donde hoy duermen el sueño de los justos sendos proyectos que van en la línea de perseguir de verdad la corrupción, y sobre todo anticipar la transparencia de las cuentas bancarias de todos quienes ostentamos cargos públicos, ya sea de elección popular o designados por el Ejecutivo”.

En este sentido, Velásquez explicó que “estos proyectos se encuentran en primer trámite constitucional en la comisión de Economía y, tuvieron algún avance cuando la senadora Loreto Carvajal (PPD), presidió la instancia, pero no mantuvieron continuidad al llegar el senador Rojo Edwards (PSC), pese a que cuando se analizaron, invitados, como el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo señaló la importancia de este proyecto para unas eficaz persecución de delitos como los de corrupción”.

A saber, los proyectos consisten en establecer la obligación para ciertas autoridades de autorizar expresamente el levantamiento del secreto y reserva bancaria al momento de asumir el cargo y mientras se encuentren ejerciendo este, es decir, permitirá ante una operación sospechosa o bien una investigación de carácter penal, que los órganos competentes puedan solicitar la información reservada sin necesidad de autorización judicial.

“Específicamente, nuestros proyectos buscan que las autoridades, una vez electas o designadas, autoricen de forma anticipada el levantamiento del secreto bancario, y así, si los llegan a investigar el SII no necesitará autorización judicial para realizarlo. En simple, para que no nos estemos enterando así después de años y casi sin querer, sólo gracias a una investigación periodística, que un ex ministro recibe en su cuenta más de 100 millones de pesos, tras ser acusado constitucionalmente, y que hoy no puede dererminarse el origen de esos recursos o las sospechas que una parlamentaria pudo haber recibido dineros indebidos del caso convenio por ejemplo”, recalcó.

Finalmente, Esteban Velásquez explicó que “estos proyectos de ley no son incompatibles con los dos mensajes del Ejecutivo que actualmente se están discutiendo, al contrario, los fortalecen, especialmente, en materia de control y la persecución de los delitos de corrupción, que pueden o no estar asociados al crimen organizado, estableciendo a su vez altos estándares de probidad en la función pública, temática no contemplada expresamente en los dos proyectos del gobierno. Hoy Chile, la ciudadania, exige que se eleven estándares y se combata la corrupción hasta que duela“, concluyó.