Desde información satelital: Descubren que Salar de Atacama se hunde hasta 2cm al año por extracción de salmuera

Por medio de la información satelital, se reveló en un estudio liderado por la Universidad de Chile, que el Salar de Atacama, ubicado en la región de Antofagasta, estaría sufriendo un descenso en su superficie, de entre 1 y 2 centímetros al año, debido a los trabajos de extracción de salmuera.

Tras observar las constantes deformaciones en la corteza terrestre de esta zona, el equipo de investigadores recopiló la data entre el 2020 y 2023, proporcionada por la constelación de satélites SAOCOM-1, coloquialmente conocidos como “huinchas de medir digital de alta precisión”, operados por la Comisión Nacional de Estudios Espaciales de Argentina.

Este hundimiento de superficie a largo plazo, tendría directa relación a la pérdida de agua subterránea y es un fenómeno que se asocia a labores de extracción minera o de agua.

Al respecto el investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y autor principal de este estudio, Dr. Francisco Delgado, advirtió que, “La subsidencia por cambios irreversibles en la permeabilidad puede ser un problema muy serio”.

En ese sentido, la extracción de salmuera se realiza mediante bombeo, extrayendo fluidos ricos en litio desde el subsuelo hasta la superficie, donde se depositan en grandes piscinas. Mientras que el litio se obtiene por evaporación, proceso en el que el 90% del agua se pierde en la atmósfera.

“En Chile, afortunadamente no tenemos este problema a gran escala, y preliminarmente suponemos que es porque la densidad de población y el bombeo de agua subterránea ocurren a tasas muy bajas respecto a otros lugares. Sin embargo, las mediciones indican que en el Salar de Atacama, el bombeo de salmuera rica en litio ocurre a una tasa mayor que la de recarga de los acuíferos”, cerró Delgado.

En tanto, el estudio publicado en la revista Transactions on Geoscience and Remote Sensing, perteneciente a la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), documentó también otros fenómenos similares en Alaska, Los Andes, Italia, Hawai, Turquía y los Campos de Hielo Sur.