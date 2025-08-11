14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 08:58
Facebook Instagram Twitter
La Región

Hombre de 60 años fallece tras atropello en ruta a San Pedro de Atacama

El hecho ocurrió la noche del sábado en el kilómetro 106 de la vía que conecta Calama con San Pedro de Atacama.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 21:00 horas de este sábado 9 de agosto en la Ruta 23-CH, que une Calama con San Pedro de Atacama, donde una persona resultó fallecida.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el teniente Alejandro Ortiz Santelices de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 106 de la ruta. A raíz del accidente, de tipo atropello, el peatón, correspondiente a un hombre de 60 años y de nacionalidad chilena, perdió la vida en el lugar.

Lo cual fue constatado por personal de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama quienes llegaron al sitio del suceso. En tanto, se instruyó la concurrencia del personal de la SIAT para determinar la causa basal del siniestro y ponerla a disposición del Ministerio Público.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Preservando tradición: Casa Telar y SQM Litio inician ciclo 2025 junto a las artesanas de Talabre
Artículo siguiente
Antofagasta: Acusan a exseremi de Bienes Nacionales de dar vidrio molido a perro comunitario y portar pistola eléctrica
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.