Hombre de 60 años fallece tras atropello en ruta a San Pedro de Atacama

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 21:00 horas de este sábado 9 de agosto en la Ruta 23-CH, que une Calama con San Pedro de Atacama, donde una persona resultó fallecida.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el teniente Alejandro Ortiz Santelices de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 106 de la ruta. A raíz del accidente, de tipo atropello, el peatón, correspondiente a un hombre de 60 años y de nacionalidad chilena, perdió la vida en el lugar.

Lo cual fue constatado por personal de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama quienes llegaron al sitio del suceso. En tanto, se instruyó la concurrencia del personal de la SIAT para determinar la causa basal del siniestro y ponerla a disposición del Ministerio Público.