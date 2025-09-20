14.6 C
Antofagasta
Domingo 21 de Septiembre del 2025 04:05
Facebook Instagram Twitter
La Región

Temblor con epicentro cerca de San Pedro de Atacama se percibe en Mejillones y Sierra Gorda

El movimiento telúrico, con una magnitud de 4.6, tuvo su epicentro a 67 km al suroeste de San Pedro de Atacama.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:43 horas de este sábado en la Región de Antofagasta. La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que emitió un informe de alerta sobre el movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe de sismología, la magnitud del sismo fue de 4.6. El epicentro se localizó a 67 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, con una profundidad de 102 kilómetros. El evento se registró a las 12:41:49 horas, según el informe preparado por la Oficina de Análisis.

Las intensidades en la escala de Mercalli, que miden la percepción del movimiento, fueron de grado III en las comunas de Mejillones y Sierra Gorda. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantiene en monitoreo constante para evaluar la afectación a personas, infraestructura y servicios básicos.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Cuatro empresas sancionadas en la región de Antofagasta por no respetar feriados irrenunciables
Artículo siguiente
Azafata chilena detenida en Nueva Zelanda y dos hermanos de Antofagasta: las nuevas rutas del narco hacia Oceanía
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.