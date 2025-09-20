Temblor con epicentro cerca de San Pedro de Atacama se percibe en Mejillones y Sierra Gorda

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:43 horas de este sábado en la Región de Antofagasta. La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que emitió un informe de alerta sobre el movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe de sismología, la magnitud del sismo fue de 4.6. El epicentro se localizó a 67 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, con una profundidad de 102 kilómetros. El evento se registró a las 12:41:49 horas, según el informe preparado por la Oficina de Análisis.

Las intensidades en la escala de Mercalli, que miden la percepción del movimiento, fueron de grado III en las comunas de Mejillones y Sierra Gorda. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se mantiene en monitoreo constante para evaluar la afectación a personas, infraestructura y servicios básicos.