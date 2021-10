Campaña de recolección de firmas busca evitar la demolición de la Casona del ex Conservatorio de Música en Antofagasta

La emblemática casona del ex Conservatorio de Música de Antofagasta, fue cuna de innumerables actividades musicales, clases de instrumentos, orquestas y eventos organizados por este espacio regional. En sus instalaciones se albergó parte de la Universidad de Chile, después la Escuela Experimental Artística y finalmente, el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Sin embargo, durante el mes de septiembre, apareció en las afueras del establecimiento un cartel que anunciaba la construcción de un proyecto inmobiliario en el lugar.

Inmediatamente, la noticia provocó una ola de comentarios y molestias a través de redes sociales, por parte de antofagastinos ligados con la historia del lugar, como fue el caso de ex alumnos y funcionarios del LEA. Quienes aludieron al pasado histórico de la casona y su importancia para la ciudad.

Algunos comentarios que se recolectaron señalan que: “como ex alumna leana, estudié ahí, tomé clases de música, ¡es cuna de artistas! Un aporte histórico y patrimonial para Antofagasta”, indicó Germana Sepúlveda Herrera.

También, la antofagastina Elizabeth Silva indicó que este es “un espacio emblemático de la ciudad, no debería ser vendido, menos a una inmobiliaria, que cambian el corazón y el sistema de vida de un barrio, este espacio debería ser una reliquia de Antofagasta, ser reutilizado para las próximas generaciones, ya sea como colegio, museo, etc. Pero no seguir entregando los patrimonios a las inmobiliarias que arrasan y arrasan con todo”, señaló.

“Creo que este edificio es parte de la historia y de nuestra cultura regional, por favor hasta cuándo se permite que las constructoras o los privados destruyan edificios o casonas con historia. Un pueblo sin historia es un pueblo miserable”, comentó Amelia Benavides.

A raíz de esta situación, han surgido diversas manifestaciones en las afueras del lugar en contra de la demolición. En ese entonces, la convencional constituyente Cristina Dorador, en sus redes sociales, hizo un llamado para manifestarse el pasado 2 de octubre fuera del Conservatorio de Música contra la inminente demolición de la casona. Indicando que “el patrimonio cultural e histórico de Antofagasta no debe perderse frente a la presión inmobiliaria”.

Además, Dorador agregó que “en ese lugar muchas/os nos formamos musicalmente y como ex estudiante de del Liceo Experimental Artístico. Anteriormente fue parte de la Universidad de Chile sede Antofagasta. Hoy nos manifestaremos tocando nuestros instrumentos y vibrando nuestras voces”.

También con el anuncio del derribo de la infraestructura y los llamados a manifestarse, se gestó un movimiento enfocado en realizar una campaña de recolección de firmas para que el lugar sea declarado como un monumento cultural de la región.

Campaña que este 12 de octubre, ya ha alcanzado alrededor de 1.088 firmas. Algunas de las razones del por qué las personas se encuentran de acuerdo con que la casona se convierta en monumento cultural indican que:

