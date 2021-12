Municipio de Antofagasta y Gobierno se enfrentan mediante Facebook y Tiktok: Alcalde criticó “apitutados” y el MOP lo acusa de difundir “fake news” sobre playa artificial La Chimba

Un nuevo capítulo suma la polémica entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el municipio de Antofagasta, luego que el Alcalde Jonathan Velásquez determinara no recibir la primera etapa de las obras de la nueva Playa Artificial La Chimba de Antofagasta acusando falencias en el proyecto.

Mediante redes sociales, que han incluído videos por Facebook y Tiktok, tanto el edil como el ente gubernamental han expuesto sus puntos de vista contrapuestos y ahora, mediante un comunicado de prensa, desde el MOP acusan al alcalde de difundir “fake news“.

Lo anterior, porque según el director regional de Obras Portuarias del MOP, Alfredo Hernández Collao, el plan era contar con apoyo de la Municipalidad para la mantención del nuevo espacio público, mientras se ejecutan la etapas restantes, pero afirma que en ningún caso es inaugurar como sostiene el alcalde.

“En redes sociales hay muchos comentarios que permiten dar cuenta que los dichos del alcalde han desinformado a la ciudadanía en vez de aportar en el desarrollo y avance del proyecto”, indicó, refutando lo dicho respecto a que la obra está mal hecha, siendo que parte del proyecto fue revisado y aprobado por la misma municipalidad. Como por ejemplo, las partidas de las luminarias y el paisajismo, aseverando que este último tuvo que ser ingresado 14 veces para lograr el visto bueno y ahora el alcalde lo rechaza.

El Alcalde Velásquez ha señalado que ”yo no voy a recibir una playa que no tiene baño, yo no voy a recibir una playa que no tiene accesibilidad, yo no voy a recibir una playa que no tiene caminos”, mientras que desde el MOP detallaron que según su punto de vista, todo el proyecto cuenta con accesibilidad universal y que las obras complementarias como la infraestructura sanitaria con agua potable conectada al suministro y el camino vial de accesibilidad, están considerandos en las etapas proyectadas para licitación el próximo mes de febrero.

El alcalde argumentó también que si alguien se ahoga y no pueden llegar los vehículos de emergencia, él no se hará responsable, mientras que desde el MOP aseguran que el camino para automóviles sí existe y es de tierra, hecho que -indican- se demuestra con las miles de familias que llegan diariamente hasta esta playa.

El Director de Obras del MOP indicó además que en lo que respecta a la iluminación “el alcalde está un poco confundido porque la obra posee 73 luminarias funcionando en el sector del borde y seis en la caleta, por lo tanto, hay luz durante la noche y solo hay que levantar el switch, que es lo que necesitamos que el municipio se haga cargo con la mantención, mientras terminamos las otras etapas de la obra”.

MEGAPROYECTO

Mediante un comunicado de prensa, desde el Ministerio de Obras Públicas repasaron la historia del proyecto, aseverando que para llevar a cabo un megaproyecto de esta envergadura, en términos de inversión y desarrollo, el 2015 Gobierno Regional, MOP Antofagasta, Fundación Minera Escondida a través de Creo Antofagasta y la Municipalidad, acordaron realizar el proyecto en tres etapas.

La primera que ya está construida -indican en el MOP- consideró la playa y caleta por unos $6.000 millones, financiados gracias a una alianza público privada. La segunda y tercera etapa -correspondientes al acceso y obras complementarias (servicios higiénicos y más luminarias) iniciarán su licitación el próximo mes de febrero con un presupuesto de $3.000 millones.

“Por mucho tiempo la municipalidad, con sus acciones, ha demostrado que está de acuerdo con cómo se han realizado los trabajos de la playa, pero en el último tramo del camino vemos una actitud completamente distinta del nuevo alcalde, a pesar que siendo concejal sí apoyaba esta iniciativa, quizás sin tener claridad del proyecto porque lo que alega ahora siempre estuvo contemplado”, indicó Alfredo Hernández Collao.

El funcionario gubernamental insistió en que el proyecto no está mal terminado, ni a medias como dice el alcalde, sino que las siguientes fases darán un término constructivo al megaproyecto por completo, “pero mientras esperábamos tener una mayor empatía desde la Municipalidad, justo ahora que los antofagastinos demandan este espacio para el verano y que el sector de playa, de igual forma ya está siendo utilizado en completo descontrol”.

Por su parte, el Alcalde Velásquez insistió mediante un video de Facebook: “No me dejaré intimidar por apitutados que corrieron por una bandera y por eso, les regalaron un cargo en el Gobierno“, añadiendo que “he sido emplazado por la gente del MOP a través de TikTok, como que yo no quiero recibir la pelota, como que yo no me quiero hacer cargo de esto. Yo no voy a recibir una playa que no tiene baños, que no tiene accesibilidad ni caminos… está mal hecha“, indicó.