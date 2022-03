Badmintonista de Antofagasta Benjamín Bahamóndez representará a Chile en los III Juegos Suramericanos de la Juventud

El badmintonista antofagastino e integrante del programa Promesas Chile, Benjamín Bahamóndez (17), representará a la región y al país en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, a disputarse entre el 28 de abril y el 8 de mayo en la ciudad de Rosario, Argentina.

La Federación Chilena de Bádminton oficializó la convocatoria de Benjamín al Team Chile en su calidad de campeón nacional Sub-19, logro obtenido en el Nacional disputado en diciembre en Temuco y que coronó un excelente 2021 para el atleta, año en el que realizó dos concentraciones internacionales, una en Dinamarca convocada por la Confederación Europea de Bádminton y la otra efectuada en Brasil y que sirvió como antesala del Sudamericano realizado en el estado de Santa Catarina.

Frente a su participación en Rosario 2022, Benjamín Bahamóndez (17) reconoce estar “muy contento, será mi primera experiencia en unos juegos, es algo que he esperado y he buscado por mucho tiempo, he entrenado y me he esforzado mucho para alcanzar esta nominación”.

La competencia de bádminton en estos III Juegos Suramericanos de la Juventud tendrá lugar entre el 5 y el 8 de mayo en el Estadio Cubierto de Newell´s y desde ya Bahamóndez afirma, “me estoy preparando al 100%, estoy a full entrenando y como siempre estoy esforzándome”.

Respecto a la preparación de Benjamín, la técnico de bádminton del Programa Promesas Chile, Susana Salinas, explicó que “estamos entrenando en el gimnasio del Colegio San Luis seis días a la semana entre 3 y 4 horas y el programa Promesas Chile nos provee todo el material, así que nos estamos poniendo a punto para este mega evento que es tan importante”.

Junto con manifestar su satisfacción por la nominación de Bahamóndez a Rosario 2022, la Directora Regional de IND, Nellie Miranda Eldan, afirmó que “estamos entregando todo el apoyo que Benjamín requiere en términos técnicos, como el trabajo físico que realiza en la sala de musculación y además del acompañamiento de nuestro equipo multidisciplinario para que él esté en las mejores condiciones para competir y representar no sólo a la región, sino también al país”.

Junto a Benjamín también son parte de la selección nacional de bádminton los jugadores Valentina Vásquez de la comuna de Victoria y los atletas oriundos de Curacautín, Rosa Quilodrán y Nicolás Monne, jugadores conocidos por Bahamóndez y con quienes ha compartido cancha tanto en torneos nacionales como internacionales.