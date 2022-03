Karen Rojo cerró sus cuentas de Twitter e Instagram horas antes de que la Corte de Antofagasta aprobara su extradición

La Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó este miércoles la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público para solicitar a Países Bajos la extradición de la ex alcaldesa Karen Rojo, para cumplir su condena.

“Se acoge la solicitud de extradición de Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, debiendo dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores copia de esta resolución, pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas necesarias para que el Reino de los Países Bajos otorgue su extradición por encontrarse condenada como autora del delito de fraude al Fisco, previsto y penado en el artículo 239 del Código Penal“.

Mientras tanto, pocas horas antes la cuenta de Instagram de Karen Rojo, que fue periciada por el 0S9 de Carabineros, de acuerdo a fuentes de la investigación a la que tuvo acceso de este diario, aparece ahora cerrada, por lo que ya no es posible acceder a las publicaciones de la edil. También fue cerrada su cuenta de Twitter.

El Ministerio Público ordenó además la búsqueda de familiares de la ex edil para poder solicitar sus declaraciones, no siendo posible ubicarlos.

De acuerdo a información de la investigación, tanto los hermanos como la madre de la ex edil, así como su ex esposo, no pudieron ser encontrados para requerir testimonios. No obstante, estas diligencias pudieran no haberse realizado aún debido a que sus domicilios se encuentren desactualizados, y no que se encuentren activamente evitando dar sus declaraciones.

Respecto a la pareja de la ex alcaldesa, quien no viajó con ella, se encontraría haciendo uso de su feriado legal en Linares, no respondiendo las llamadas realizadas por los investigadores a su número telefónico.

EL VUELO DESDE PARÍS A CHILE

Asimismo, la información policial indica que Karen Rojo compró un pasaje de regreso para el día 10 de abril, vuelo que saldrá desde el Aeropuerto Paris-Charles de Gaulle, Francia, en la Aerolínea Air France.

Se confirma entonces que Rojo podría volver al país, aunque el análisis que se realiza desde fuentes cercanas a la investigación es que la compra del pasaje de regreso tendría solo con la finalidad de poder entrar sin problemas como turista al reino de los Países Bajos, donde es requisito para el ingreso como turista a este país, contar con un pasaje de regreso y así evitar los problemas de ingreso al país de destino.

Por esta razón, la tesis de los investigadores es que Rojo buscaría permanecer en territorio Holandés viviendo en la clandestinidad.