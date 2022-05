Diputado Videla oficiará al Mineduc por falta de soluciones para crisis en Colegios Municipales en Antofagasta

En su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario por la región de Antofagasta, Sebastián Videla (IND-PL) anunció la generación de un oficio al Ministerio de Educación, tras la grave situación educacional que atraviesa la ciudad de Antofagasta.

Recordemos que hace más de tres semanas, los profesores y colaboradores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social denunciaron a través de una paralización algunas falencias en infraestructura, sanitarias y falta de personal en la vuelta a la presencialidad. En palabras de la autoridad, “los estudiantes municipales no han podido realizar sus clases con normalidad hace tres semanas; la CMDS no se ha hecho cargo de demandas básicas como la reparación de infraestructura de escuelas, algo tan digno como debe ser un buen baño y la falta de personal. El Municipio de Antofagasta y las demás autoridades no han logrado concretar un diálogo que vaya en soluciones para los y las estudiantes“.

Si bien, la paralización de docentes finalizó esta semana, quedaron en estado de alerta, donde ellos mismos denunciaron no ser escuchados en su totalidad y sólo habrían recibido promesas.

Además, el Diputado anunció en la cámara la solicitud de recibir a los gremios con suma urgencia. “Solicito oficiar al Ministro de Educación para que revise con suma urgencia el estado educacional de Antofagasta y reciba en el corto plazo a los gremios de profesores de dicha Corporación Municipal“.