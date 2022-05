Educadores se manifiestan por falta de transporte: Deben costear a diario sus pasajes desde Antofagasta a Mejillones

Una compleja situación enfrentan las escuelas Julio Herrera Varas, María Angelica Elizondo Briceño y el complejo Juan José Latorre Benavente, donde tanto sus profesores como asistentes de la educación se ven aquejados por la falta de transporte que les permita trasladarse desde Antofagasta hasta los establecimientos donde se desempeñan en la comuna de Mejillones. Motivo por el que este jueves se manifestaron en las afueras del municipio mejillonino, buscando soluciones.

Una de las asistentes, Cecilia Araya Hurtado, educadora de párvulos, comentó que “Queremos con esto ver la posibilidad de que el alcalde nos pueda escuchar de una vez, ya que del año 2019 no contamos con un bus, que no puede ser costeado por la dirección municipal de Mejillones y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta“.

A su vez, respecto a los principales temas del petitorio, destacó el que se tenga consideración con los profesores que deben viajar a diario y pagar pasaje completo día a día, “queremos que se haga notar que la gente de Antofagasta que viaja no es menor, somos alrededor de 79 personas que viajamos todos los días en bus público, en donde ni en el pasaje tenemos un descuento, que solamente cuenta con este descuento los escolares y tercera edad, y estamos afectos a que el pasaje pueda subir en el monto del cobro, es por eso que queremos que se sepa que no tenemos una solución clara y concreta de parte del alcalde Don Marcelino Carvajal y de parte de la dirección de educación”, señaló.

Agregando que hasta la fecha ya se han enviado tres cartas y se han solicitado reiteradas citaciones a reuniones, sin embargo, aseguró que el alcalde no ha asistido a ninguna de ellas.

Sumando que, pese a la movilización de este 05 de mayo, no lograron obtener respuesta, ya que el alcalde se encontraría de vacaciones, con fecha de regreso el próximo 16 de mayo. Fecha a la que los educadores tendrán que seguir costeando sus pasajes para continuar con su labor, educar.