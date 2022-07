Senadora por Antofagasta Paulina Núñez: “Si gana el rechazo vamos a seguir trabajando para una nueva y buena constitución”

La Senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, (RN) expresó su punto de vista respecto a la propuesta de Nueva Constitución para Chile, que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

Una instancia en la cual los chilenos determinarán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva constitución, para reemplazar la actual, vigente desde 1980.

Respecto a este punto, la legisladora de Chile Vamos señaló que “Lo que vamos a votar es este borrador. No respecto a si se rechaza o continua la actual“.

En esa misma línea, indicó que “el 80% de los chilenos y chilenas aprobamos tener una nueva constitución en Chile. Respecto de esa decisión, no podemos tapar el sol con un dedo, al contrario, si gana el rechazo vamos a seguir trabajando para una nueva y buena constitución“, señaló.

En cambio, “si gana el apruebo, de mi parte hay muchas dudas respecto a si ese texto se va a instalar tal cual lo aprobaron y entregaron los constituyentes o habrá voluntad en el congreso para modificar aquello que muchos han estado planteando“.

Criticas a la propuesta de Nueva Constitución

La parlamentaria de Renovación Nacional se refirió a aspectos de la propuesta de nueva constitución, señalando enfáticamente que “no me gusta como quedó el borrador como lo propusieron los constituyentes, porque hay actitudes separatistas. Por ejemplo dos sistemas de justicia“.

En esa misma sentida, añadió que tampoco comparte que quede establecida la prurinacionalidad.

“Tampoco me gusta que quede establecido el principio de no devolución, que el estado receptor no pueda expulsar a quienes no hayan cumplido requisitos mínimos para ingresar a nuestro país“, añadió.

Un aspecto que Paulina Núñez considera positivo de la propuesta de Nueva Constitución es que se establezcan derechos sociales, aunque de igual forma considera que no se indican de manera clara la forma en que se ejercerán.

“Me gusta que queden establecidos derechos sociales pero no que no hayan quedado principios claros de cómo se vana ejecutar, por ejemplo el caso del derecho a la vivienda. Debe quedar establecido y no solo una vivienda digna, sino que la persona que está viviendo en una vivienda sea dueño de ella“, cerró la senadora por Antofagasta.