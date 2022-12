Regalos de navidad para niños de Antofagasta en riesgo por “negligencia” en licitación

Concejales acusan que por "el negligente actuar del Alcalde y su equipo de confianza" no se adjudicó la licitación por $250 millones de pesos, ya que solo ofertó una empresa y no cumplía los requisitos legales. Agregan que al ser "una licitación mal hecha y a destiempo" no hay margen dentro de los plazos legales para que el alcalde apruebe un trato directo sin pasar por el concejo, mientras que los ediles que aprueben arriesgan "juicio de cuentas". Este martes se analizará el tema en sesión de urgencia.