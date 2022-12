VIDEO | Evidencian en TV promesa incumplida del alcalde de Antofagasta sobre árbol de navidad

El programa "Buenos Días a Todos" mostró las imágenes donde el alcalde Jonathan Velásquez afirmaba que el 15 o el 16 de diciembre tendría solucionada la polémica del árbol navideño municipal, lo que no cumplió. "¿Era para diciembre del 2022 o del 2023, alcalde?", "Si no es capaz de gestionar el árbol de navidad, yo me pregunto qué pasa con los hoyos de las calles, con los consultorios", fueron algunas de las duras críticas del panel.