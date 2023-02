Senador por Antofagasta Esteban Velásquez pide erradicar minicasinos

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), hizo un llamado público a los municipios del país a erradicar los minicasinos que infringen la normativa sobre casinos de juego.

“Últimamente hemos visto la proliferación de centros de máquinas de juegos que llaman de destreza, los llamados minicasinos, donde lo cierto es que no se trata realmente de juegos de destreza sino de máquinas de azar, de suerte, y por Ley las únicas entidades que están permitidas en tener este tipo de máquinas de azar son los casinos de juego establecidos por Ley”, sostuvo Velásquez.

“Estos minicasinos deben erradicarse, ya que no están sujetos a las regulaciones a que están sometidos de los casinos de juego legalmente establecidos ni a la supervigilancia de la superintendencia de casinos”, agregó.

“Esto implica una serie de riesgos para los usuarios, y por eso el llamado público a los municipios a fiscalizar y clausurar estos locales clandestinos y a no otorgarles patente municipal; no debemos olvidar también que muchas veces en estos locales se da el lavado de dinero. Los municipios tienen la facultad, tiene los recursos y tiene las orientaciones de la superintendencia de casinos para determinar cuáles son y cuáles no son máquinas de juegos de destreza o de azar”, concluyó el legislador.