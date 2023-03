En memorial de Antofagasta: Recuerdan a Ejecutadas y Detenidas Desaparecidas en dictadura

Honrando la memoria de las 135 mujeres- algunas de ellas embarazadas- que, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, fueron ejecutadas y detenidas desaparecidas en el país, la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, (AFAEDA), conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

“Es también un día de memoria para nuestra agrupación, porque hay muchas mujeres que cayeron, tratando de construir una sociedad más justa, más igualitaria y fueron ejecutadas y algunas de ellas aún son detenidas desaparecidas y también para las mujeres que partieron, buscando a sus seres queridos o luchando por verdad y justicia de nuestra agrupación”, expresó Lucía Rojas Silva, secretaria de AFAEDA.

En este sentido, durante la ceremonia se recordaron a algunas mujeres cercanas a la agrupación que sufrieron la represión de la dictadura, tales como Elisa del Carmen Escobar Cepeda y Barbara Uribe Tamblay, ambas detenidas desaparecidas, además de Elizabeth del Carmen Cabrera Balarritz y Patricia Quiroz Nilo, ejecutadas políticas.

A su vez, la presidenta de la mencionada agrupación, Doris Navarro Figueroa, indicó que “queremos decir a la juventud que nunca deje de luchar, que nadie sobra y que las luchas son fuertes y grandes cuan realmente nos hacemos parte de ellas, no bajar los brazos y seguir luchando y siempre por la verdad y la justicia y que realmente este país sea más equitativo en verdad, justicia, género y que realmente las mujeres de aquí en adelante tengamos un papel protagónico, tanto en derechos humanos como en lo social”.

Es importante mencionar que otros de los nombres que se recordaron, durante el acto conmemorativo, fueron los de aquellas mujeres que ya fallecieron y quienes, en vida, lucharon por verdad y justicia, tras el golpe de estado de 1973, ellas fueron Cecilia Escobar Cepeda, Alicia Figueroa Figueroa, Sonia Aros Montenegro, Herminia Antequera Latrille, Georgina Godoy Godoy, Luperfina Gallardo Moroso, María Torres Flores, Guillermina Álvarez Loyola y María Inés Cajiao Malinarich.

Reconocimiento a abogada de DDHH

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el reconocimiento público que se hizo a la labor de la abogada de derechos humanos, Alicia Vidal Magno, quien, hace unos días, recibió también un homenaje de parte del INDH.

La señora Vidal Magno destacó por su trabajo profesional, del lado de las víctimas de la represión en dictadura, en los denominados Consejos de Guerra y en los recursos de amparo presentados a los tribunales de justicia, por quienes temían por su vida, encontrando en Alicia apoyo humano y legal, a través de los comités Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad.

Tras el galardón y el reconocimiento público, la abogada manifestó su satisfacción. “Hasta el día de hoy, uno se da cuenta que hay gente que aún recuerda la pelea, la lucha, lo empinado que fue para nosotros, los muy pocos que defendíamos a la gente, no había organizaciones sociales donde esconderse, no había partidos políticos, no había nada, solamente para mi fue la iglesia católica”.