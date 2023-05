Tras fiscalizar chatarrería en Antofagasta: Detectan cables de cobre robados a empresas de telecomunicaciones

Al rededor de 50 kilos de cable multipar quedó al descubierto tras un operativo de fiscalización a cargo de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, donde además PDI Antofagasta, detuvo al representante de la empresa chatarrera, por receptación.

Operativo de fiscalización integral que contó con el trabajo de funcionarios de la Unidad de Gestión Territorial de la DPR, PDI, Carabineros, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Salud, Servicios de Impuestos Internos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y Dirección del Trabajo.

La empresa ubicada en Oficina Anita al llegar a Héroes de La Concepción en La Chimba, operaba en un terreno fiscal perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales y además se encontraba subdividida, donde funcionaba una fábrica de hormigón, cocinería y un vivero. Los ocupantes no contaban con autorización ante lo cual el ministerio solicitará a la Delegación Presidencial, decretar el desalojo del sector cuanto antes.

DETENIDO POR RECEPTACIÓN

Detectives del Grupo de Mercado de Bienes Robados (MEDBRO) de la Brigada Investigadora de Robos PDI Antofagasta, detectó la presencia de una gran cantidad de cobre y cables multipar almacenados en una bodega, todos pertenecientes a una reconocida empresa de telecomunicaciones a nivel nacional que se ha visto afectada por el hurto y posterior quema de los materiales.

Antecedentes que fueron entregados de inmediato al fiscal de turno, debido a que el representante de la empresa recicladora, no pudo acreditar la procedencia de lo almacenado, quedando detenido por el delito de receptación, aunque no se descartan nuevos cargos, por la presencia de una gran cantidad de cobre quemado, el cual no tendría un origen legal.

SUMARIOS SANITARIOS

La Unidad de Salud Ambiental de la Seremi de Salud de Antofagasta, aplicó dos sumarios sanitarios a las instalaciones de la chatarrera, debido a las deficientes condiciones de higiene y seguridad, además de las nulas condiciones básicas de funcionamiento y el uso inapropiado de agua potable y residuos, que no contaban con alcantarillado.

Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles reveló una serie de irregularidades en las instalaciones eléctricas que no cumplirían con la normativa SEC, revistiendo un grave peligro para la seguridad de los trabajadores y riesgos de incendio de las instalaciones, además del hurto de energía eléctrica, ante lo cual se solicitará a CGE, la desconexion en dos puntos del predio.

La Dirección del Trabajo de Antofagasta, constató la falta de libro de asistencia, personas sin contratos de trabajo y condiciones laborales, de higiene y seguridad deficientes. Ante esto el representantes legal, deberá mejorar cuanto antes las falencias detectadas quedando citado hasta las oficinas de la Dirección del Trabajo en Antofagasta, para hacer entrega de toda la documentación solicitada y subsanada. En caso contrario, se arriesgan a millonarias sanciones por las malas condiciones laborales que tienen los trabajadores.

Sumado a lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos, detectó una serie de inconsistencias tributarias, en el vivero, la cocinería y la chatarrera, situación que deberá ser aclarada por parte de los representantes legales en las propias oficinas del servicio.