Continúan fiscalizaciones intersectoriales en el Ex Vertedero La Chimba de Antofagasta

Como parte del plan de fiscalización se realizó durante esta jornada una visita inspectiva a las ripieras que funcionan en el ex Vertedero La Chimba, con el objetivo de revisar su funcionamiento y si este cumple o no con la normativa vigente. Para ello, se trasladó un equipo de funcionarios pertenecientes a Seremi de Bienes Nacionales, Servicios de Impuestos Internos, Seremi de Salud, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y Sernageomin.

Del resultado de las diligencias se realizaron 12 controles vehiculares, 11 infracciones por condiciones técnicas de los vehículos, documentos vencidos, y una persona detenida por conducir sin licencia profesional. Además se detectó informalidades laborales como funcionar sin registro de asistencia, sin contratos ni funcionar con elementos de seguridad para los trabajadores.

También se procedió a notificar por parte de Bienes Nacionales para proceder a la presentación de las autorizaciones correspondientes del uso de suelo, y se infraccionó por no otorgar facturas, guías de despacho ni boletas por extracción de áridos.

En tanto, la Seremi Salud decretó prohibición de funcionamiento por no contar con las condiciones mínimas sanitarias, como por ejemplo, agua potable. Y desde Sernageomin se realizó el levantamiento de puntos geográficos para evidenciar si existen bajo sus registros concesiones mineras en el sector.

El jefe de la Unidad Territorial, Daniel Morales, detalló los resultados de la jornada informando que “principalmente esta fiscalización se concentró en fiscalización vehicular, de camiones en el sector y dos ripieras que se encontraban en proceso irregular de extracción de áridos.

Específicamente se pudo realizar 11 control vehicular y un detenido por no contar con su licencia de conducir profesional… una de las empresas se encontraba en proceso regular de los trabajadores, pero no contaban con un orden específico desde los márgenes laborales de los trabajadores, y la empresa que se le aplicó sumario sanitario y resultó con prohibición de funcionar, fue porque no contaba con ninguna documentación al día para desarrollar su actividad”.