Antofagasta: Más de 1600 jóvenes participaron en ensayo PAES en la Casa Central de la UCN

Más de 1600 jóvenes de Enseñanza Media llegaron este sábado hasta la Casa Central de la Universidad Católica del Norte (UCN) para rendir el ensayo de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023, presupuestada para los días 19, 20, 21 y 22 de junio, PAES de Invierno; y 27, 28 y 29 de noviembre.

El ensayo, realizado en conjunto con el preuniversitario Simón, partió a las 9:00 horas y se rindieron los exámenes de Competencia Lectora y Competencia en Matemáticas M1.

Dennis Palacios, jefe del Departamento de Admisión y Matrícula Sede Antofagasta de la UCN, destacó el mayor grado de normalidad y cantidad de consultas. “Estamos contentos con los resultados, se inscribieron dos mil estudiantes y tuvimos un número de participación similar al año 2019, lo que muestra que hay un real interés por ingresar a la educación superior”.

El objetivo de este ensayo es recrear las jornadas de los días reales de rendición de la PAES, además de exigir a los jóvenes acreditar sus identidades y llevar su material personal para rendir las pruebas como el lápiz grafito y goma de borrar. “En esta oportunidad también quisimos resaltar la importancia que tiene llevar los documentos y material requerido para dar la PAES, ya que un estudiante que no tiene su cédula de identidad o que llega con mochila o celular puede tener una mayor dificultad a la hora de rendir o simplemente no podrá rendir el examen”, enfatizó Palacios.

Peggy Hernández, coordinadora del Departamento de Lenguaje del Preuniversitario Simón, indicó que este ensayo “es una buena oportunidad para probarse a futuro en la prueba verdadera, ya sea de la semana subsiguiente, es decir PAES Invierno, o la de noviembre. Creemos que la gente confía en la Universidad, porque venir acá es diferente que hacer el ensayo en una sala de colegio, acá ya se sienten estudiantes superiores y también confían que lo que hacemos es un trabajo serio”. A ello agregó que esta prueba se trató de parecer lo más posible a la verdadera PAES.

Junto con el ensayo de la prueba PAES, la UCN organizó una feria con stands para que los jóvenes participantes en la actividad conocieran más sobre la oferta de carreras del plantel nortino.

ESTUDIANTES

Para Benjamín Ramírez, la experiencia le pareció muy buena, “porque uno puede medirse a sí mismo y podemos tener más confianza en nosotros gracias a los resultados o también reforzar lo que no está tan bien, además que me parece bacán que puedan mostrar las carreras que tienen como Universidad, porque alguien que no tiene definido lo que quiere estudiar puede consultar y encontrar su vocación”.

Katrina Contreras, estudiante del Liceo Domingo Herrera Rivera, destacó la feria con las carreras y la oportunidad de rendir el ensayo. “Necesito prepararme para la PAES porque necesito un buen puntaje para entrar a la carrera que quiero”.

Para Catalina Barriga, estudiante del LECYA, fue la primera vez que realizó un ensayo. “Esta oportunidad me ayudó demasiado, porque es una preparación para algo a lo que voy a llegar y ya sabiendo esto voy a ir más preparada y más tranquila, porque venía con muchos nervios por no saber cómo iba a ser”.

Los resultados de estos exámenes estarán disponibles a partir del martes 13 de junio en las páginas de Admisión de la Universidad Católica del Norte.