“Espérame, sé fuerte por favor que yo voy a llegar a ti”: Esposa de pescador desaparecido en Antofagasta pide ayuda para su búsqueda

“No me abandonen”, “Quiero a mi papá de vuelta” y “Papá Beto, Isabella te espera en casa”, son los carteles que sostienen los familiares de “Beto”, quien desapareció el pasado 03 de junio cuando fue a pescar a las cercanías de playa Trocadero, se reunió en el mismo lugar con pancartas y mensajes de auxilio sobre la continuación de su búsqueda.

Su esposa, entregó un potente mensaje a través de una transmisión en vivo emitida por el medio local Antofa Informados, donde aseguró que llegan a las 07:00 hasta 21:30 horas aproximadamente para manifestarse en el último lugar que habría estado “Beto” antes de su desaparición, con el fin de pedir ayuda en su búsqueda y no quede en el olvido.

“Nadie esta libre de desgracia, a veces uno ve ajeno todo esto pero no estamos tan ajeno, no somos tan intocables en la vida, así que, por favor, colabórenme en este minuto de desgracia que estoy viviendo, desde el día 3 de junio yo estoy viviendo una pesadilla y no se cuándo va a terminar, ni cuándo va a ser este despertar y espero que Dios me devuelva la tranquilidad y la paz a mi vida”, relató la mujer.

Asimismo, comentó que su hija cree que está trabajando y “no entiende por qué yo estoy todo el día afuera“, intentando conseguir ayuda, ignorando todo cansancio físico y emocional, convencida de que se encontrará con su esposo.

“No se qué es lo que me levanta todos los días, pero se lo debo a él, yo sé que el confía en mi, yo sé que él espera de mi mucho y yo no lo voy a abandonar, yo lo voy a encontrar. Beto, yo te voy a encontrar, yo sé que Dios me va ayudar a traerte nuevamente a nuestro hogar. Así que espérame, sé fuerte por favor te lo pido y aguanta, que yo voy a llegar a ti, yo te voy a traer de nuevo a mis brazos”, concluyó con la esperanza y fuerza intactas.

En cuanto a la búsqueda, Bomberos de Antofagasta trabajó durante tres días en el sector, en diversos horarios, sin tener resultados positivos, por lo que se detuvo la búsqueda y hoy se manifiestan para solicitar ayuda a la comunidad y las autoridades de la región de Antofagasta.