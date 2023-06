Denuncian que PET municipal de Antofagasta lleva dos semanas sin electricidad

La Concejal por la comuna de Antofagasta, Karina Guzmán (FRVS), denunció esta tarde que el PET municipal lleva casi 2 semanas sin suministro eléctrico por problemas que el alcalde y su equipo no han logrado resolver.

“El PET Municipal, ubicado en altos La Chimba, hoy se encuentra sin suministro eléctrico, cuestión que se viene arrastrando desde hace casi 2 semanas y el alcalde y su equipo, pese a la insistencia de los concejales y de las propias agrupaciones animalistas, no han logrado solucionar porque se traspasan las responsabilidades de una dirección a otra”, acusó Guzmán.

Agregó que “esto implica que el PET y los funcionarios que ahí trabajan no puedan desempeñar sus labores con normalidad y que no pueda atenderse público como de costumbre, situación que es grave y que se suma a las ya reiteradas negligencias del alcalde en temas comunales, como por ejemplo, el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre resolución de las quemas y también la no licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria que pasado mañana tendrá a la comuna con una emergencia sanitaria”.

“En estas condiciones no es difícil pensar en que el alcalde ha abandonado sus deberes que le imponen las leyes y que tienen a nuestra comuna en este estado, donde la promesa de que la perla volvería a brillar se sigue diluyendo y el único que brilla es el alcalde pero por su ausencia en los temas comunales”, continuó la edil.

“Esperamos que en el tiempo que le queda al alcalde pueda reorientarse junto a su equipo y avocarse a los temas que a la ciudadanía le implican, como lo es el tema sanitario. Por nuestra parte los concejales seguiremos fiscalizando la labor de la máxima autoridad comunal que es la misión que nos encomienda la legislación”, concluyó.