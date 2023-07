Caso Convenios: Piden explicaciones al Gobierno Regional de Antofagasta por posibles irregularidades de fundación jesuita

La fundación jesuita “En todo amar y servir” trabajó al interior de dependencias del Gobierno Regional. "Hoy no podemos decir que no es incorrecto", indicaron al respecto los dirigentes nacionales de la ANEF. "No es posible que una autoridad circunstancial que es elegida políticamente venga aquí a ser dueño de un lugar donde pueda beneficiar a un partido, un conglomerado o un club de amigos. Eso es impresentable"; indicaron.