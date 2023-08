¿Impunidad para la corrupción en la región de Antofagasta?: Tras 4 años del Caso Comdes-Gate en Calama no hay resultados en la investigación

En 2019 la Contraloría emitió un informe constatando irregularidades en la compra con fondos públicos de un inmueble con sobreprecio por $190.000.000 a la prima hermana del entonces alcalde de Calama y ex delegado presidencial de Piñera, Daniel Agusto (RN). A pesar de contar con los antecedentes, aún no hay mayores resultados en la investigación del Ministerio Público. Las alarmas se encienden porque el actual Fiscal Nacional era abogado particular de Agusto. "Nos gustaría de parte de la Fiscalía y de la Justicia, la misma celeridad que en el caso de Karen Rojo", señaló enfático al respecto el Senador Esteban Velásquez, quien considera este caso aún más grave que el Caso Convenios y llamó a que los involucrados "no terminen en clases de ética".