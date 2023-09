Mall Plaza mantiene barreras de pago que afectan movilidad en calle pública de Antofagasta: Autoridades anuncian medidas

Mall Plaza Antofagasta ha mantenido por casi un mes las barreras de pago que impiden el libre tránsito en una calle pública, a pesar de una reciente directriz del Ministerio de Transportes. La situación ha causado malestar en la comunidad y ha llevado a un llamado de atención por parte de las autoridades locales.

Hace 23 días, el Ministerio de Transportes dictaminó que la instalación de totems de cobro en esta área obliga a los usuarios del hotel adyacente y a los transeúntes a ingresar a las instalaciones del centro comercial. Este diseño también ha causado largas esperas de vehículos que se extienden hasta la Avenida Balmaceda, una vía de importancia troncal y de uso público nacional, lo que ha sido considerado por el Ministerio de Transportes como una “alteración al sistema de movilidad local”.

Inclusive, se instaló un bandejón central que borró un paso peatonal que estaba en el lugar, lo que afecta el paso de peatones y especialmente personas con discapacidad.

En respuesta a esta situación, el diputado Sebastián Videla ha instado a los organismos públicos correspondientes, como la Municipalidad de Antofagasta y la Seremi de Transportes, a tomar medidas y asegurarse de que se cumpla con las directrices del Ministerio. “No se pueden llevar a cabo obras sin la autorización adecuada”, enfatizó.

CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

El Seremi de Transportes de la región, Enrique Viveros, expresó su preocupación por el impacto que esta situación tiene en la avenida y, lo que es más grave, en una vía pública.

Ello, porque si bien el terreno donde se encuentra el centro comercial corresponde a un terreno privado perteneciente a la Empresa Portuaria de Antofagasta, que a su vez fue concesionado a Mall Plaza, la situación de la vía adyacente que pasa por estos terrenos es una calle pública, de acuerdo al plano regulador municipal.

Por lo anterior, aseguró que la instalación de estas barreras de pago no corresponde y que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

Además, señaló que algunas vías peatonales han sido eliminadas, lo que afecta a personas con discapacidades. “Estamos preparando un oficio para que la Municipalidad, encargada de hacer cumplir el plan regulador, realice las inspecciones necesarias. Estas son multas que la Municipalidad debe imponer porque se trata de obras que debieron ser revisadas antes de su instalación sin permisos“, concluyó la autoridad.

En tanto el director de tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, Rodrigo Muñoz, indicó que “por ser un terreno privado que no es bien de uso público, no tenemos mucho injerencia en la decisión que tomó el Mall. Sin embargo cuando ellos hicieron la solicitud de inicio de obras no establecían esta modificación”, indicó.

Por ello, indicó que el municipio ofició a Mall Plaza para requerir un informe con medidas mitigatorias, dado el impacto vial que han causado estas obras.

La comunidad local sigue atenta a las acciones que tomarán las autoridades para resolver este problema y garantizar el libre tránsito en esta vía pública.