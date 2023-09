Descartan eliminación de beneficios de zona a trabajadores de la región de Antofagasta

Preocupación había causado en la región de Antofagasta, la supuesta exclusión de los trabajadores de la región, especialmente funcionarios públicos, de diferentes derechos adquiridos, como son las bonificaciones de zona.

La información circuló mediante redes sociales e hicieron eco algunos parlamentarios de oposición. Incluso algunos de ellos, como el diputado Jaime Araya, hablaron de “expropiación” a los trabajadores.

Sin embargo, con el transcurso de las horas se clarificó la información. En realidad se trataba de una captura de pantalla descontextualizada de un reglamento aprobado en enero de este año, donde se menciona a las zonas extremas que existen actualmente (Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, Juan Fernández, Isla de Pascua), pero no implica que se eliminen beneficios a otras regiones que no son consideradas zonas extremas, pero si reciben ciertas asignaciones de zona, como es el caso de Tarapacá y Antofagasta.

En este sentido el Senador Esteban Velásquez (FRVS) indicó que espera que en el futuro la región de Antofagasta también sea declarada zona extrema y que este reglamento viene a regular la situación de las zonas extremas actuales, pero en ningún caso está sobre las leyes que aseguran asignaciones de zona a trabajadores y funcionarios públicos de Antofagasta.

“Se descarta completamente que haya alguna afectación a los beneficios y derechos adquiridos. No tiene relación el reglamento aprobado en enero de este año, que da cuenta d una política nacional de tratamiento de zonas exrems donde esperamos estar. Pero como todos sabemos un reglamento no está sobre la ley. Ustedes han adquirido estos beneficios de acuerdo a una ley y por lo tanto no hay riesgo. La ley está sobre el reglamento”, aclaró el Senador.

Asimismo, el legislador indicó que ya ha tomado contacto con el gobierno para expresar que se debe avanzar en ampliar beneficios para los funcionarios de la región.

“Si hay alguna intención, que no la hay, seré el primero en oponerme”, enfatizó el legislador, asegurando que se trabajará para garantizar los derechos de los trabajadores de Antofagasta.