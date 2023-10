¡Increíble registro de Pejeperro!: El pez con dientes que habita en Antofagasta y está catalogado como especie amenazada

A través de redes sociales, el buzo deportivo Jorge Lagos compartió el impresionante registro del pez Pejeperro, mientras exploraba las riquezas de los ecosistemas marinos presentes en la Isla Santa María, el pasado domingo 01 de octubre. Esta especie, actualmente se encuentra catalogada como amenazada, por la caza indiscriminada para el consumo humano y la degradación de su hábitat natural.

Desde el 2017 que Jorge se dedica a practicar buceo deportivo, cada tres a cuatro veces al mes. En este contexto, es que viaja a la Isla Santa María, para admirar las bellezas que entrega el mar y su biodiversidad. Así el buzo avistó al primero Pejeperro que ha encontrado en el año, el pasado domingo 01 de octubre, que se ve nadando libremente cerca de las algas. Sin embargo, Lagos aseguró que la presencia de esta especie en los mares del país no es la misma que antes. “Han disminuido bastante. He tenido la oportunidad de bucear en otras regiones y buzos locales me comentan que están muy escasos los avistamientos”, recalcó.

El Pejeperro

Grandes dientes, similares a los de los canes, son una de las características más impresionantes de esta curiosa especie. Asimismo, las hembras presentan un color rojizo y los machos, que son de tamaño más grande, tienen un color negro en su cuerpo, más una distintiva mancha amarilla atrás de la cabeza, al igual que el ejemplar del video.

Diego Sepúlveda, presidente de la Fundación Humboldti, también se refirió a otra peculiaridad de este pez. “Presentan una virtud, ya que son hermafroditas. La hembra puede cambiar a macho según las condiciones poblacionales cuando se requiera”, destacó el biólogo.

También son categorizados como peces rocas, por su afluencia en sectores del mar rocosos y con bosques de algas. Por este motivo, es que según afirmó Sepúlveda, la región de Antofagasta cumple con las condiciones para albergar estos animales marinos, además de la corriente de Humboldt.

Especie en amenaza

Si bien no existe información concreta que revele la cantidad exacta de esta especie en la región, el presidente de la Fundación Humboldti aseguró que su población está en decadencia y que inclusive esto se habría evidenciado a finales de los años 90, confirmando así lo expuesto anteriormente por el buzo deportivo Jorge Lagos.

La sobreexplotación para el consumo humano, más la degradación de su hábitat, precisamente por la extracción de bosques de algas, son las principales causas del por qué el Pejeperro es considerado como una especie en amenaza. “He visto gente sacando huiro indiscriminadamente”, indicó Jorge.

Es por esto, que el experto en biología hizo un llamado a tener del cuidado de los recursos marinos, ya que a pesar de que SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) sea el organismo encargado de velar por la protección de la hidrobiología y su ambiente, depende de las personas el respetar las vedas extractivas, las tallas mínimas de extracción y el buen comportamiento respecto al cuidado de no contaminar el litoral costero y los océanos, pues según Sepúlveda, distintos estudios han demostrado que la disminución de los Pejeperros “viene aún más creciente en estos últimos años”.

Video obtenido del Facebook de Jorge Lagos Castañeda