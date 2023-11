Municipio de Antofagasta arriesgaría embargo por deuda de $36 millones en multas sanitarias

El Municipio de Antofagasta enfrenta una seria amenaza de embargo debido a una deuda de aproximadamente $36 millones en multas sanitarias no pagadas.

Así lo dio a conocer el concejal Luis Aguilera Villegas (IND. ex RN), quien denunció esta preocupante situación y solicitó un informe por escrito al Alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli) para comprender por qué el municipio no ha cumplido con el pago de las multas impuestas por la autoridad sanitaria.

El concejal Aguilera expresó su preocupación por el hecho de que uno de los municipios más grandes y económicamente sólidos de Chile se vea en riesgo de perder sus activos debido a multas no pagadas. En un oficio dirigido al Alcalde, Aguilera cuestionó la falta de atención a asuntos prioritarios en la ciudad y la falta de empatía por parte de la administración municipal.

El proceso de embargo se iniciaría si el municipio no liquida la deuda pendiente por los sumarios sanitarios cursados durante el año 2023. La Tesorería General de la República (TGR) emitió un mandamiento de ejecución y embargo ante la falta de pago. La TGR también advirtió que, en caso de persistir en la mora, podría solicitarse el arresto de los deudores de acuerdo con la legislación vigente.

“Mientras nuestra autoridad municipal estaba preparando los últimos detalles de su disfraz de “Joker”, para la fiesta de Halloween, la Tesoreria General de la República (TGR) informaba a nuestro municipio que de no hacer efectivo el pago de cerca de 36 millones de pesos por concepto de sumarios sanitarios que se le han cursado a la municipalidad, procedería el proceso de embargo sobre bienes municipales“, indicó el concejal Aguilera.

“Me parece del todo grave que uno de los municipios más grandes del país y con mayores recursos esté expuesto a perder sus bienes por no pagar multas que no deberíamos tener si el Alcalde y su equipo estuvieran concentrados y ocupados en las necesidades reales de la ciudad y no en acciones que poco y nada contribuyen al progreso de nuestra comuna“, añadió.

El concejal también remarcó: “El rol del antihéroe antofagastino nuevamente prevalece, donde su ineficiencia pone en riesgo el patrimonio de la ciudad debido a la falta de trabajo, la poca empatía y falta de amor por nuestra Antofagasta“

Asimismo, indicó que en su calidad de representante electo por la comunidad, busca esclarecer la razón detrás de esta deuda y las acciones tomadas para abordarla.

La situación plantea preguntas sobre la gestión financiera del municipio y su capacidad para cumplir con las obligaciones legales, lo que ha generado preocupación entre los residentes de Antofagasta.

Esta situación resalta la importancia de una administración eficaz y responsable de los recursos públicos, especialmente en tiempos en los que el bienestar de la comunidad es una prioridad. La respuesta del municipio y las acciones tomadas para resolver esta deuda serán seguidas de cerca por los residentes y las autoridades correspondientes.