“Me quitaron mi Edén”: Mujer se habría quitado la vida ante inminente desalojo de terreno perteneciente a Minera Escondida en Antofagasta

Durante la mañana de este jueves 09 de noviembre, vecinos de la comunidad Altos Playa Amarilla de Coloso, ubicada al extremo sur de Antofagasta, denunciaron que una de sus vecinas, lamentablemente, se habría suicidado tras un desalojo inminente.

Aproximadamente, 14 horas antes de esta nota, la vecina, publicó en su cuenta de Facebook, la situación que estaba pasando, ya que se le habría notificado que durante este jueves 09 de noviembre, sería desalojada del terreno perteneciente a Minera Escondida.

En dicha publicación, la mujer señala: “estoy pasando por una situación bastante compleja. Estoy en una situación de la cual voy a ser desalojada de un espacio que ocupé por una situación extrema, una estafa que sufrí, y no me quedó otra que tomarme este lugar porque no tenía en qué sostenerme (…) voy a ser desalojada mañana, injustamente, un lugar que construí en prácticamente casi seis años. Este terreno me enteré después que era de Escondida, reforesté, construir mi espacio, pasó a ser mi refugio, en el cual también construí mi taller, con puro material reciclado”.

En el mismo video, tras exponer el caso, la vecina de Altos Playa Amarilla de Coloso, relató: “Me mataron en mi vida, me cortaron los brazos, porque en este minuto es el último día supuestamente que puedo estar en mi refugio, se convirtió en mi refugio. Aquí pasé la pandemia, pasé el estallido social, pasé muchas situaciones, pero este lugar se transformó en el lugar de los años más felices de mi vida, en donde me realicé como artesana, (…) aquí me realicé haciendo artesanía maravillosa con puros materiales reciclados”.

COMUNIDAD

Tras conocer el hecho, los vecinos comentaron al Diario de Antofagasta, que “nos sentimos destrozados, por lo ocurrido por nuestra vecina Sarita, ella no merecía vivir así atormentada que la desalojarían. Escondida no tuvo ningún criterio de poder llegar a un acuerdo, esos terrenos están botados, nadie hace nada, solo ella limpió, floreció ese lugar, y terminan con una vida de una mujer joven llena de vida, esto no tiene perdón de Dios”.

Asimismo, en la cuenta de Facebook, publicaron que, “Ella luchó hasta el final, le cerraban las puertas, no la escuchaban, la trataron de delincuente, la mataron en vida y todo eso por un pedazo de terreno en donde ella creó y edificó un EDÉN con sus manos. Hoy está luchadora, mujer trabajadora y esforzada, decidió quitarse la vida, ya que no le daban otra salida, hoy lamentamos dolorosamente su partida”.

ESCONDIDA | BHP

Por su parte, a través de un comunicado, Escondida | BHP lamentó profundamente el fallecimiento y extendió sus condolencias a familiares y cercanos de la vecina.

Además, señalaron que, “La persona involucrada se encontraba habitando irregularmente en terrenos que son propiedad de la compañía, que no son aptos para la vivienda y que además presentan riesgos de aluvión”.

Asimismo, informaron que, “Según el Ministerio Público, esta situación fue resuelta el 25 de octubre de este año, fecha en que la persona aceptó una suspensión condicional del procedimiento y acordó retirarse del lugar en un plazo acordado”.