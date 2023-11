“Debemos pasar de las palabras a la acción”: Paola Quezada Quiñones, líder empresarial en Antofagasta y su visión sobre la equidad de género en Minería y Energía

En el vibrante corazón de Antofagasta, la primera asociación gremial de Empresarias en Minería y Energía está cobrando vida. Entre las 9 mujeres detrás de esta iniciativa se encuentra Paola Quezada Quiñones, Periodista, Magister en Comunicación Estratégica y una emprendedora apasionada que, a sus 40 años, lidera con determinación y audacia.

La idea de esta asociación, denominada E+MINERA AG, surgió en un inesperado pero revelador encuentro de nueve mujeres empresarias hace un año. Este encuentro, auspiciado por Prochile Antofagasta, financiado por el FIC-R del Gobierno Regional, marcó el inicio de un viaje que culminó con el lanzamiento oficial de la asociación en octubre pasado. Paola, fundadora y gerenta de Agencia Redes, comparte cómo esta asociación busca fortalecer la red de proveedoras en las industrias de minería y energía.

“Nosotros, como mujeres empresarias regionales, decidimos conformar E+MINERA AG para aportar y fortalecer la red de proveedoras en ambas industrias. Sabemos que se han estado realizando acciones para incluir más mujeres que trabajen en minería y energía, pero el tema de proveedoras no estaba lo suficientemente fortalecido. Desde ahora, nuestro trabajo tendrá ese enfoque como protagonista”, comenta Paola.

¿Cómo comenzaste en el mundo del emprendimiento y qué te motivó?

Comencé hace 8 años, siempre trabajé en el periodismo corporativo en lo público y lo privado, pero fue cuando egresé del magíster de comunicación estratégica de la UCN que decidí formar mi propia empresa para poder asesorar de manera integral y con un fuerte enfoque en marketing y relacionamiento comunitario a empresas de la región, optimizando así los tiempos y recursos que las organizaciones poseen. Mi principal motivación fue que deseaba realizar mis propios proyectos y poder recorrer el país o incluso más allá posicionando marcas, ya que la publicidad siempre me apasionó más que el periodismo.

En cuanto a los avances en la equidad de género en las industrias minera y energética, Paola destaca la toma de conciencia de la necesidad de acortar brechas.

¿Cuáles son los principales avances que valoras en el ámbito de la equidad de género en el ámbito minero y energético?

Los principales avances fueron tomar conciencia de la necesidad de acortar brechas. También que el diálogo se haya instalado de manera transversal en todo ámbito, me parece que es la base del motor para todos los cambios. Hemos visto la implementación de políticas públicas y privadas, un enfoque paritario e inclusivo, y la cuota de inserción femenina ha ido en incremento aunque aún es insuficiente. Ahora, lo que preocupa un poco es que se debe evitar quedarse solo en un discurso y poner más acción.

¿Qué desafíos faltan aún por mejorar en el ámbito de la equidad de género en el ámbito minero y energético?

Creo que debemos avanzar en una equidad no solo de cuota sino que sumar liderazgos femeninos en más directorios gremiales, empresas etc, liderazgos que tengan voz y voto, que puedan tomar decisiones y sumen nuevas perspectivas para avanzar hacia los grandes cambios. Además es fundamental fomentar el interés de las niñas en la ciencia, tecnología, entre otras disciplinas que hasta hoy cuentan con muchos sesgos culturales, de modo que podamos motivarlas y educarlas desde la edad más temprana posible y se hagan cargo desde su propia iniciativa e innovación, de los grandes desafíos futuros para ambas industrias, y sobre todo con pertinencia territorial.

Más Allá del Trabajo: Tiempo Libre y Pasiones

“Tiempo libre suena como un sueño”, dice Paola entre risas. Además de dirigir su empresa, ella es madre de un niño de 5 años. Los fines de semana están dedicados a la familia, pero aún así encuentran tiempo para hacer cosas que les gustan. Paola disfruta de ver series, estudiar, leer libros de marketing o desarrollo personal, y crear nuevas ideas. También ha ido retomando su vida social y, cuando puede, viaja al sur a su Isla Chiloé para ver a su familia.

“Como familia gozamos de hacer cosas que nos gusten y despejen; en mi caso, me gusta ver series, pero veo solo antiguas y repetidas jaj que quizá no sea atractivo para otras personas pero a mí me encanta; también gusta aprovechar de estudiar y meterme a muchos cursos online, leer libros pero no novelas sino de marketing o de desarrollo personal (eso me encanta me entretiene), y crear nuevas ideas mientras más sola sin distracciones del trabajo, más creativa me pongo“, cuenta.

La música siempre ha sido esencial en la vida de Paola. Aunque es tolerante a casi todos los géneros, su favorito es el rock clásico de los 60´, 70´ y 80´, además de algunas bandas de los años 90′. Queen ocupa un lugar especial en su corazón, al igual que otras bandas como Rolling Stones, Radiohead, Soundgarden, y The Cranberries.

¿Cuál es tu lugar favorito dentro de la ciudad de Antofagasta?

Me encanta el Parque Croata porque es lo más verde que se puede encontrar en la zona urbana, se puede pasear, comer, jugar y mirar el mar, siempre he vivido junto al mar y eso no lo cambiaría por nada. Soy antofalover, si bien no soy nacida en Antofagasta, llevo muchos años viviendo aquí y tengo todo lo que he formado por mí misma en esta tierra, mi empresa, mi familia, mi hogar.

¿Cuál es tu película favorita? ¿Alguna serie que nos recomiendes? ¿Personaje favorito?

Película favorita aunque suene trillado el Padrino las 3 juntas si, sino no. Y otra que amo que veo todo el tiempo repetida es “Cuestión de tiempo” es inglesa y me llena de emociones hermosas pues habla sobre el amor y el tiempo, ambas cosas muy valiosas para mí. Mi personaje favorito es de otra serie que se llama “Gilmore Girls” de los 2000´una serie muy de chicas pero Lorelai la protagonista me refleja muchísimo sobre todo su excesiva verborrea y el amor por el Café jaja.

Si tuvieras que elegir un personaje de la historia de Chile que más te guste o represente. ¿Quién sería?

Violeta Parra sin duda, porque fue una mujer corajuda, muy creativa, sensible y multifacética.

¿Cuál ha sido el momento más feliz y el más desafiante de tu vida?

El momento más feliz de mi vida fue cuando nació mi hijo Tomás, lo esperamos por dos años no fue fácil y afortunadamente llegó el más perfecto y hermoso hijo que pude tener. El momento más desafiante sin duda fue el asumir y aprender a vivir con las enfermedades y muertes de mi padre (2011) y mi madre (2019) sin duda marcó mi vida y hoy todo lo que logro es en honor a ellos.

Cuando se trata de viajar en el tiempo, Paola no lo haría para cambiar nada. Quisiera ser recordada como una mujer valiente, libre, empática y muy jugada con la vida que logró todo lo que se propuso y apoyó a miles de mujeres a que se empoderen y cumplan sus sueños”, concluye.

En el relato de Paola Quezada Quiñones, se entretejen los desafíos del emprendimiento, la pasión por la equidad de género y el amor por Antofagasta. Su historia, como mujer líder en el mundo empresarial, es un recordatorio de la importancia de forjar caminos, superar barreras y construir un futuro más inclusivo.