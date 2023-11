Marcela Mercado: Entre poesía y sueños en el borde costero de Antofagasta

En el horizonte implacable del desierto antofagastino, Marcela Mercado emerge como una Gestora Cultural, tejiendo conexiones entre literatura, arte y educación. Con 53 años y una energía que desafía el paso del tiempo, nos lleva de la mano por los vericuetos de su vida en una conversación única.

Parte del programa “La República de las Letras”, directora de la escuela rebelde Chepuja, Miembro de la fundación chilena de astronomía y miembro del comité de ética de la Universidad Católica del Norte, Marcela nos relata su travesía de ocho años en la gestión cultural. En sus propias palabras, expresa: “Fundamentalmente, he estado en el fomento del libro y la lectura”.

Pero su labor va más allá de las ondas radiales. Nos cuenta con entusiasmo sobre su vinculación con el arte, como gestora de proyectos para el reconocido artista Marcos Fernazovitc. Su influencia se extiende a exposiciones y proyectos Fondart, demostrando que su compromiso con la cultura es inquebrantable.

“Hemos conservado convicciones e ideales que son propios del humanismo, de la literatura, de la filosofía, hemos leído cientos de textos y hemos conversado mucho, hemos soñado mucho y nos hemos mantenido firmes, como decía una de las frases “Nos encontramos y no nos soltamos más”, cuenta.

Madre, Gestora y Constructora de Sueños

La maternidad, para Marcela, no es solo una responsabilidad, sino el corazón de su existencia. Nos lleva al nacimiento del “Club de Lectura Rebelde” en noviembre de 2019, una iniciativa que floreció desde la necesidad de explorar las páginas de George Orwell.

Sus palabras resuenan: “Nunca nos imaginamos que, en casi cuatro años, de esa experiencia tenía que ver con los movimientos sociales, con los compromisos personales, habían personas desde los 15 hasta los 55 años”.

El Arte del Ocio

Contrario a la percepción común, Marcela se revela como una defensora del ocio. En sus propias palabras, confiesa: “Soy una gran procrastinadora y una gran defensora del ocio”. En este sentido, Marcela cuenta que no ha visto televisión durante más de 15 años y su amor por la lectura, museos y conversaciones profundas se revelan como pilares de su tiempo libre.

“No sé de redes sociales, leo muchas noticias a través de los medios digitales que sigo”, confiesa.

Notas Musicales en la Vida

Con una formación en el conservatorio, la música es un pilar en la vida de Marcela. En sus propias palabras: “Estudié en el conservatorio de violín entre los 9 y 13 años”. Su eclecticismo musical se destaca, desde la majestuosidad de Beethoven hasta las letras poéticas de Ricardo Arjona.

Si tuviera que elegir un personaje de la historia de Chile que más te guste o represente. ¿Quién sería?

Mi personaje favorito de la vida es la Gabriela Mistral, absolutamente, por lejos, por la vida sucede una complejidad. Cuando uno de adentra en sus elementos biográficos que hemos conocido, encontramos que es una mujer total, es nuestra Leonardo Da Vinci, una mujer que crece no pobre como cuenta el mito, su hermana era profesora, lo que la ubicaba en una situación social clase media, que vive a contrapelo del poder siempre, que al año 1906 ya era columnista, es una mujer inclasificable, su palabra es universal, la voz de sus poemas te toca desde el amor romántico en baladas, el paso con otra, siempre dulce el viento y el camino en paz, hasta Tala que ella menciona en una entrevista, siendo más madura, una apasionada, clasificada como este amante que tiene que se mata. Es una mujer que, cruza por todos los géneros, escribe de todos los lugares, se asombra a cada instante con la vida. Me apasiona, la amo, me parece que es la madre y padre de la patria juntos.

Ahora, adentrándonos a nuestra ciudad, ¿Cuál es tu lugar favorito dentro Antofagasta?

Yo he estado mis 53 años en Antofagasta, Mi lugar favorito y aunque suene un lugar común, es el mar. El borde costero. Yo creo que uno de los grandes dolores de la pandemia, a mi me tocó no estar confinada completamente porque nosotros con el club de lectura rebelde nos constituimos en ayudante a las ollas comunes, entonces teníamos estos permisos especiales y todos los días hacíamos ruta entregando ayuda o vinculando ayudas para las ollas comunes, entonces no estuve totalmente confinada, es decir tenía un permiso especial que entregaba la seremi de desarrollo social. Pero la verdad es que caminar por el borde mar vacío fueron los grandes dolores de mi vida. Hay un poema del poeta Wilfredo Dorador que dice “esa niña tenía los ojos llenos de mar” y esa niña soy yo..

Madre que sueña con Antofagasta llena de poesía

La felicidad para Marcela es el nacimiento de sus hijos, como ella misma dice: “Que me perdone el feminismo, el cual me apasiona mucho ser parte, pero la verdad es que mi construcción de género es esa”. Pero los desafíos también han sido parte fundamental de su historia, especialmente cuando tuvo que dejar sus estudios de derecho en 1998.

Al mirar hacia el futuro, Marcela sueña con una Antofagasta llena de poesía y justicia en 100 años. En sus propias palabras, nos deja con una visión esperanzadora: “Yo creo que en 100 años más, este va a ser un lugar lindo para vivir, para producir ciencia y mucha, pero mucha, mucha, mucha, poesía”.

En esta entrevista, Marcela Mercado nos invita a conocer su vida, sueños y pasiones a través de sus propias palabras, tejidas con la maestría de una gestora cultural y madre comprometida con el arte y la educación en Antofagasta.