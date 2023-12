SISS anuncia máximas sanciones a la empresa Aguas Antofagasta por inoperancia ante masivo corte de agua

El organismo fiscalizador indicó que la empresa ha dado muestras de no estar preparada para un abastecimiento de emergencia, ya que no contaba con estanques ni camiones aljibes o fuentes alternativas de agua. Asismismo indicó que "la entrega de información oportuna y veraz de la empresa a la comunidad no ha estado a la altura de la gravedad de la situación". Requirió a la concesionaria reforzar los puntos de distrubución de agua potable a los vecinos en coordinación con la Municipalidad y SENAPRED.