¿Cuándo volverá el agua a Antofagasta? Los dos escenarios que se manejan para poner fin al corte masivo de agua potable

Las autoridades locales y la empresa Aguas Antofagasta están enfrentando un desafío sin precedentes mientras lidian con un extenso corte de agua potable en la comuna, que podría prolongarse hasta el próximo lunes.

Tras una reunión del comité de emergencias, se establecieron dos escenarios posibles, uno optimista que permitiría la normalización del servicio el viernes y otro más pesimista que llevaría hasta el lunes.

Carlos Méndez, Gerente General de Aguas Antofagasta, explicó que el corte se debió a un daño en la línea eléctrica, por lo que la empresa de energía Engie está trabajando en la reparación.

Según el cronograma proporcionado por Engie, se espera que las reparaciones eléctricas concluyan el jueves a las 16 horas. Luego, se necesitarán 12 horas adicionales para hacer pruebas en el sistema, llenar las tuberías y tanques antes de que se pueda comenzar a restablecer el servicio durante la madrugada del viernes.

Sin embargo, existe un escenario peor en el que se deba unir el cable dañado en lugar de reemplazar un repuesto faltante, lo que podría llevar hasta el domingo antes de que se inicie la reposición del servicio, prolongándose hasta la madrugada del lunes.

Méndez aseguró que no se cortará el agua a toda la comuna de Antofagasta, solo permanecerán sin servicio aquellos que ya no tienen suministro. Asimismo, que durante todo el mes de diciembre no se cobrará la cuenta de agua a todos los clientes de la ciudad.

La delegada presidencial, Karen Behrens, declaró que están trabajando en estrategias para aumentar la capacidad de entrega de agua de diferentes tipos para aliviar la ansiedad de la población.

También hizo un llamado a la municipalidad para obtener más apoyo en la entrega de ayuda a las personas afectadas. Confirmó que el suministro de agua al hospital regional está asegurado, aunque se han restringido algunos servicios con el objetivo de no detener las operaciones.

El gobernador regional, Ricardo Díaz, expresó la esperanza de que durante la tarde aumente la frecuencia y rapidez en la entrega de agua potable. Hizo un llamado al autocontrol y pidió a aquellos que tienen acceso al agua que sean responsables y no acumulen más de la necesaria, ya que no se les cortará el suministro.

Díaz enfatizó la importancia de la organización de la comunidad en tiempos de crisis y destacó que la molestia y la rabia no resuelven los problemas, sino la cooperación y la colaboración de todos los ciudadanos en apoyo a las autoridades competentes.