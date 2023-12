Emergencia en Antofagasta: Senador Velásquez llama a la solidaridad entre vecinos y que las autoridades ayuden a familias desabastecidas

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS) ante la extensión del corte de agua que mantiene la sanitaria en más de la mitad de Antofagssta, señaló que las autoridades deben ayudar a las familias y luego buscar responsables, al igual que hizo un llamado a quienes tienen agua a ser solidarios con quienes no cuentan con ella.

“Ante emergencias críticas como las que estamos viviendo el Estado no puede estar ausente, y por eso las autoridades locales, tanto a nivel comunal como regional, deben ayudar a las familias que no tienen agua y no la tendrán por varios días, en eso deben enfocarse los esfuerzos y recursos, y más tarde se podrán evaluar responsabilidades, pero lo que la gente necesita hoy es agua, no mas problemas”, sostuvo el legislador.

Velásquez agregó que “debemos hacer también un llamado a los vecinos, a las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, condominios, clubes, que si tienen agua compartan con quienes no tienen. Aguas Antofagasta y informó que no cobrarán sobre consumo a quienes ayuden a abastecer a quienes no tienen, por lo que el llamado es a ser solidarios para ayudar a quienes hoy no tienen agua y no tendrán por varios días, después buscaremos las responsabilidades”.

“De esta forma debemos trabajar todos desde los distintos sectores y posiciones en la sociedad, autoridades locales, comunales, regionales, vecinos, empresas, organizaciones sociales, condominios, todas y todos para sobrellevar esta crisis hasta la solución definitiva que dará la empresa sanitaria”, concluyó.