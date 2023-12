Alcalde de Antofagasta no convocó ni asistió a reuniones clave del comité de emergencia por masivo corte de agua en la ciudad

En medio de la emergencia por el prolongado corte de agua que afecta a Antofagasta, la inacción y ausencia en instancias claves por parte del alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli) no ha pasado desapercibida.

Lo anterior, especialmente por no convocar al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (COGRID), como lo establece la ley 21.384 en situaciones de emergencia, ni tampoco participar en ninguna de las sesiones del COGRID regional, que tuvo que ser convocado por la Delegación Presidencial, ante la omisión del municipio.

Mientras la ciudad realiza grandes esfuerzos con colaboración pública y privada para enfrentar esta crisis, el alcalde Velásquez optó por hacer lives en redes sociales y participar en matinales televisivos, ofreciendo declaraciones alarmantes y afirmando que “nadie (del gobierno central) lo ha llamado“.

Sin embargo, en lo que compete a sus funciones, ha evitado involucrarse y no ha asistido a las reuniones del COGRID regional. Según pudo confirmar El Diario de Antofagasta, el alcalde no asistió personalmente a ninguna de estas instancias, el máximo organismo de coordinación y toma de decisiones claves para enfrentar la emergencia. Velásquez delegó su participación a representantes municipales y a realizar transmisiones por facebook.

Ante la inacción del alcalde, la Delegación Presidencial Regional asumió la responsabilidad de convocar al COGRID. Karen Behrens, la delegada presidencial, destacó que por la falta de iniciativa del alcalde, la coordinación de la emergencia pasó a ser dirigida por la delegación. Behrens enfatizó que el alcalde debió convocar al comité y solicitar ayuda, en lugar de esperar que las autoridades se pusieran a su disposición.

“El alcalde no llamó a un COGRID como correspondía en su momento, por lo cual ante la incapacidad del municipio de abordar la situación, lo tiene que hacer la Delegación Presidencial y llamar a todos los entes regionales. No son las autoridades quienes tienen que ponerse a disposición del alcalde sino que el alcalde tiene que llamarnos para que lo ayudemos. Si eso no ocurre, se pasa al siguiente nivel”, indicó Behrens.

Asimismo, la delegada presidencial enfatizó que por ley, los únicos canales oficiales para dar información sobre la emergencia son la Delegación Presidencial y Senapred.

En las recientes reuniones del COGRID, estuvieron presentes la administradora municipal, representantes de la CMDS y el jefe de operaciones, pero no el alcalde Velásquez. No obstante, a pesar de no ser interlocutor oficial ni participar en las reuniones, el alcalde Velásquez ha continuado dando declaraciones por internet y televisión, siendo incluso desmentido oficialmente por afirmar que se habría producido el secuestro de cuatro camiones aljibes, lo que fue descartado por Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Frente a esta situación, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz instó a las autoridades, incluido el alcalde, a dejar las críticas y unirse detrás de la Delegada Presidencial para ofrecer soluciones efectivas.

“Hago un llamado a aquellos que cumplan un rol de autoridad a que se pongan detrás de la delegada presidencial para trabajar. No necesitamos emplazamientos, no necesitamos que nos llamen, las autoridades responsables se la juegan por sus ciudadanos y son capaces de trabajar coordinadamente para ofrecer soluciones“, indicó.

Díaz fue categórico al afirmar que las autoridades deben estar a la altura de las circunstancias y trabajar coordinadamente, haciendo un llamado a que “si no llega con agua, no abra la boca“.

Esta situación ha dejado en evidencia una brecha en la gestión de la crisis por parte del alcalde Velásquez, generando preocupación entre los habitantes de Antofagasta que esperan soluciones concretas a la escasez de agua.