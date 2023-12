Crisis del agua en Antofagasta: Surgen nuevos antecedentes sobre la ausencia del alcalde durante la emergencia

Nuevos antecedentes surgen respecto al papel desempeñado por el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, durante la reciente crisis producida por el corte prolongado de agua en la ciudad.

Según la ley 21.384, en situaciones de emergencia, corresponde al alcalde convocar al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (COGRID) e invitar a otras autoridades a participar. Sin embargo, esta convocatoria no fue realizada por Velásquez, sino por la Delegación Presidencial.

En este organismo, donde se tomaron decisiones cruciales para manejar la crisis a través de la colaboración entre el sector público y privado, el alcalde Velásquez estuvo notablemente ausente. En lugar de participar activamente en estas sesiones, se le vio dando entrevistas en programas matinales de televisión, proporcionando información alarmante que luego tuvo que ser corregida por otras autoridades, incluidos Carabineros y la Policía de Investigaciones.

LA ÚNICA SESIÓN DEL COGRID DONDE ASISTIÓ EL ALCALDE

A pesar de ausentarse en todas las sesiones del COGRID, si hubo una que contó con la participación del alcalde: La de la tarde jueves 7 de diciembre, donde, según fuentes, se mantuvo por menos de la mitad de la sesión.

Tras la confirmación de la reposición del servicio de agua en medio de la reunión, Velásquez abandonó rápidamente el encuentro para realizar una transmisión en vivo en redes sociales, en la que dio a conocer el retorno del agua y cerró señalando que “los antofagastinos sabemos resolver nuestros problemas“. Luego de ello no retornó a la reunión, donde las demás autoridades e instituciones continuaban trabajando.

Las palabras del alcalde, que fueron consideradas como una forma de adjudicarse el mérito de la resolución del problema a pesar de su ausencia en las sesiones del COGRID, causaron molestia entre los participantes.



“Fue considerado una rotería. (Velásquez) estuvo la mitad o menos de la mitad del COGRID, salió, hizo un reel para subir a redes dando a conocer lo que se dijo en el COGRID y se fue buscando figurar por cosas que no le corresponden. Llegó exclusivamente a grabar videos y eso fue todo”, confidenció de manera reservada una fuente que presenció la situación.

REPERCUSIONES Y POSIBLES ACUSACIONES ANTE CONTRALORÍA Y EL TER

Si bien la mayor parte de quienes participaron solo han expresado su molestia en privado pero no de forma pública, quienes si hicieron evidente su molestia fueron la delegada presidencial, Karen Behrens, quien desmintió al edil en distintas oportunidades.

“El alcalde no llamó a un Cogrid como correspondía en su momento, por lo cual ante la incapacidad del municipio de abordar la situación, lo tiene que hacer la Delegación Presidencial y llamar a todos los entes regionales. No son las autoridades quienes tienen que ponerse a disposición del alcalde, sino que el alcalde tiene que llamarnos para que lo ayudemos. Si eso no ocurre, se pasa al siguiente nivel”, explicó Behrens.

También se pronunció el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, quien pidió a Senapred un informe, que remitirá a Contraloría.

“Tuvimos los servicios regionales acudir a resolver esta situación. Esta es la tercera crisis de esta ciudad que no se resuelve adecuadamente y se hace necesario que se hagan las investigaciones y que se asuman las responsabilidades que correspondan. La ciudad no puede estar a riesgo de personajes que no están en terreno, que están en redes y no ayudan a la solución“, indicó Díaz después de la reunión.



Las repercusiones no quedan allí, ya que por su parte los concejales de Antofagasta evalúan una acusación por notable abandono de deberes en contra del edil, por su rol en la emergencia, entre otras falencias de la gestión.

Esta acusación podría ser presentada al Tribunal Electoral Regional (TER), instancia que evaluando los antecedentes podría determinar medidas que pueden llegar incluso a la destitución.