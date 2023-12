“Son mis ahorros”: Diputada Catalina Pérez desmiente acusaciones de recibir transferencias de Daniel Andrade y Democracia Viva

La parlamentaria afirmó que los dineros, correspondientes a más de 15 millones de pesos, corresponden a sus ahorros, que retiró de un banco y depositó en otro. "Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios". Además apuntó a la cobertura de los medios de comunicación. "Lamento que parte de la prensa haya publicado información falsa en un tema tan delicado", indicó.