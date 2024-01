Con presentación de Orquesta Sinfónica Regional Juvenil comenzó Plan de Recuperación de Centros Urbanos en Antofagasta

Con una impecable, aplaudida y elogiada presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, Foji, mediante el concierto “Construyendo Futuro”, comenzó el pasado fin de semana en la región el Plan Nacional de Recuperación de Centros Urbanos, impulsado por la Subsecretaria de

Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en conjunto con las Delegaciones Presidenciales Regionales de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.

La actividad efectuada en plena explanada de la plaza Sotomayor de Antofagasta, convocó a cientos de personas, especialmente familias que llegaron hasta la céntrica plaza de la ciudad de Antofagasta para disfrutar del talento de la agrupación musical, que interpretó durante la jornada temas de Rossini, Richard Meyer y Tchaikovsky, entre otros clásicos.

En este plan, el Gobierno busca recuperar espacios públicos desde el punto de vista de la infraestructura, pero también desde la presencia ciudadana, social, cultural y deportiva. La iniciativa cuenta con la asistencia técnica de Subdere, que complementa la experiencia de

los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Cultura, Deporte y Economía.

Para el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez, “es fundamental que el arte, la cultura y el patrimonio tenga esta posibilidad de llegar a todas y todos y este programa especial de recuperación de espacios públicos, que es un mandato del Presidente, es una instancia fantástica para poder tener ese contacto. Ver cómo la gente reaccionó al final del concierto, pidiendo otra y aplaudiendo de pie, genera esa conexión con el arte y la cultura, y sentimos que estamos haciendo un trabajo de manera correcta, y eso es fundamental para nosotros como Seremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y como Gobierno de Chile”.

En tanto, el jefe de la Unidad Regional de Subsedere y representante de la Delegación Presidencial Regional, Matías Muñoz Valdebenito, destacó los objetivos del programa y los recursos que como Gobierno se invertirán para la recuperación del centro urbano. “El enfrentar los problemas de seguridad en nuestro país, lo hemos asumido como Gobierno desde tres perspectivas, que son integrales en sí. Dotar a las policías de mejores

instrumentos para poder trabajar de manera más efectiva y eficiente, generar inversión pública, alrededor de 5.000 millones de pesos, que van a recuperar las rutas peatonales de la ciudad de Antofagasta y también la plaza Sotomayor, la plaza del Mercado, un histórico espacio de encuentro. Pero también tener más actividades que permitan a las familias encontrarse, resignificar sus espacios y volver a transitar de manera tranquila por lugares que nunca deberían haberse perdido como espacios de encuentro de la ciudadanía y en ese sentido, nuestro compromiso es mirar siempre de mamera integral y el compromiso del presidente Gabriel Boric, es que este Plan de Recuperación del Centro Urbano logre concretar esto, que los vecinos y vecinas se tomen los espacios, que

salgamos nuevamente a las calles, que nos de agrado venir a l aplaza del Mercado y pasar un grato momento junto a las familias”.

Muñoz agregó y adelantó que “este plan significa generar actividades durante todo el año. El día 28 d enero también tendremos actividades acá en el centro urbano, que va a convocar a distintas organizaciones de la sociedad civil también, para que muestren sus talleres deportivos, actividades culturales, en una mesa que hemos llamado “Revive tu

Centro”, que está siendo conducida por la Delegación Presidencial y que va a presentar una agenda para todo el primer semestre del 2024, cuyo lanzamiento fue lo que hicimos hoy día. Pero van a tener información pronto a través de nuestras redes sociales, de la cartelera de actividades que vamos a estar desarrollando dentro del plan, que se integra

en este esfuerzo de Gobierno de Recuperación de Centros Urbanos”.

Impresiones de orquesta y comunidad

Durante la jornada, participaron aproximadamente 50 niños y niñas, desde los 11 hasta los 20 años, quienes mantuvieron reiterados ensayos que permitieron así, entregar a la comunidad una presentación de excelencia, que en esta oportunidad contó con la dirección musical del director invitado Pedro Baeza Santelices, quien efectuó un positivo

balance de la actividad.

“Bueno, felices en lo personal, yo sé que los chicos también y creo que fue una linda instancia y una muy linda actividad, precisa para iniciar este proceso de recuperación de espacios públicos. El público estaba fascinado, los aplausos son para nosotros un tremendo pago y motivación para estos niños y niñas, que dedican todos los días y sacrifican mucho de su tiempo personal para la práctica de un instrumento y la práctica en

conjunto, así que insisto, felices de ser nosotros quiénes iniciamos este proceso”.

La comunidad que asistió al concierto también tuvo palabras de elogio respecto a la actividad, tal como lo señalo Yasna Antivilo García, apoderada de una de las estudiantes de la Foji, quien precisó que “ésta es una instancia maravillosa, poder compartir con toda la ciudadanía de Antofagasta este concierto, recuperando espacios públicos que son tan

importantes para toda la comunidad de Antofagasta”.

Por su parte, Leonardo Quinteros indicó que “esta bueno que se recupere este espacio porque estaba muy perdido. Antes se hacían conciertos y eventos y se ha perdido este espacio que era bueno”, mientras que Juan Ericson agregó que “me parece espectacular que se puedan recuperar estos lugares porque se puede compartir con la familia, escuchar

música, ver a los niños tocar; interesante igual porque aprenden harto, tengo una sobrina que tocó ahí, así que todo ha sido genial y me gustó harto el concierto”.

Finalmente, la maestra y asistente a la actividad, Alejandra Ortiz de Zárate, puso énfasis en el trabajo de la orquesta y la importancia de generar este tipo de actividades en el espacio público. “Yo estuve coordinando la orquesta desde el año 2009 hasta comienzos

de este año, y bueno, me disfruto la orquesta cada vez que tiene sus conciertos. Hoy día me gustó mucho el lugar que escogieron para hacerlo, porque bien, el director lo dijo, es un espacio donde nos expresamos ¿cierto? Y la música, pucha que es sanadora. Algo muy lindo que han hecho los chiquillos hoy día, hoy día ver que también han viajado, porque

no sólo son de acá de Antofagasta, hay gente de Calama, de distintos colegios de la región, de la zona, así que es una orquesta bien regional y eso es muy lindo. Además sonó precioso, el repertorio fue muy lindo, ese Barbero de Sevilla salió perfecto; el público los acogió maravilloso, el clima también empezó a refrescar y con eso también la música, así

que creo que fue una tarde muy linda e importante recuperar estos lugares”.

Cabe destacar que el concierto “Construyendo Futuro” se realizó durante este fin de semana en siete comunas del país correspondientes a Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso, Biobío y la región Metropolitana, éstas últimas regiones con dos conciertos en comunas de la región.