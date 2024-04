“Se puede repetir la historia”: Otra profesora intenta quitarse la vida en Antofagasta tras denuncias ignoradas por autoridades educativas y la Mutual de Seguridad

Mientras la ciudad de Antofagasta continúa conmocionada por la trágica muerte de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida en marzo de este año luego de denunciar agresiones y amenazas de un apoderado y su hija; un nuevo caso coloca en alerta a la comunidad educativa.



Según informó el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, otra docente intentó quitarse la vida en la ciudad. Esta preocupante situación ha generado un profundo malestar y preocupación entre los miembros del profesorado, quienes temen repetir la trágica historia que los tiene movilizados.



Ivette Gareca, dirigente del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, denunció la situación crítica que vive otra profesora de la red municipal. “Dijimos que nunca más queríamos repetir la historia de lo que hoy nos tiene movilizados y hoy estamos a punto de repetirlo,” lamentó Gareca, refiriéndose al trágico caso de Yoma.

La profesora afectada, cuya identidad se mantiene en reserva, había denunciado previamente malas prácticas laborales. “Tenemos otro caso de una colega que denunció a su equipo directivo por malas prácticas. Lo denunció en corporación, lo habló con las personas que hoy estamos pidiendo su cabeza. Lamentablemente fue expuesta y a raiz de su denuncia, presentó una enfermedad profesional,” explicó Gareca.



La profesora habría sido derivada a la Mutual de Seguridad CChC, donde le dieron el alta, “a pesar de que ella especifica que no se siente bien“. A partir de allí la profesora tuvo que buscar tratamiento por su cuenta.

Esta situación fue crítica para lo que aconteció en un nuevo episodio donde la docente intentó atentar contra su vida, acontecido este lunes 1 de abril. Como la mutual ya le había dado el alta, la docente recibió atención médica en un consultorio de la comuna.

El esposo de la profesora y el sindicato gestionaron ante la Corporación Municipal que la profesora fuera derivada a la Mutual de Seguridad, pero esta última institución se negó a recibirla, argumentando que se trataría de una enfermedad común y no una enfermedad profesional.

“Empezó a las 5:30 una situación compleja, la mutual no la quiso recibir porque decía que era enfermedad común,” relató la dirigenta Ivette Gareca, señalando la negativa de la institución a reconocer la gravedad del asunto.

La situación se complicó aún más cuando se negaron a entregar por escrito el rechazo a la atención de la docente afectada, así dificultar el acceso al libro de reclamos, evidenciando una falta de transparencia y de disposición para abordar las preocupaciones del sindicato.

“Pido hablar con el médico de turno, solo hay una TENS. Se puede repetir la historia y no queremos que esto ocurra. Les pido que el rechazo a la atención lo den por escrito, se niegan a darlo por escrito“, explica en su relato la dirigenta del Sindicato de Profesores.

“No quisieron recibir a la colega que hoy día intentó suicidarse. Da una rabia, da impotencia de parte de esta mutual que no nos está cuidando, no nos está protegiendo a pesar del luto que estamos viviendo. Sobre nuestro duelo siguen actuando negligentes instituciones que nos deberían resguardar“, enfatizó la dirigenta sindical.

Un nuevo incidente que refleja la urgente necesidad de abordar adecuadamente las denuncias de malas prácticas y brindar el apoyo necesario a los docentes en situación de vulnerabilidad. La falta de respuestas adecuadas de las instituciones encargadas de velar por su bienestar no hace más que profundizar la preocupación y el malestar en la comunidad educativa de Antofagasta.