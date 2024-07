Manipuladoras de Alimento de Antofagasta se unen a paro nacional

Tras denunciar el no pago de finiquitos de las trabajadoras desvinculadas de la empresa Las Lagunas, la Confederación Nacional de Trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar (Confetrap) convocó aun paro nacional indefinido, que comenzó la mañana de este martes 23 de julio.

Según acusaron previamente, más de 4.500 manipuladoras de alimentos que fueron desvinculadas de la empresa dependiente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), habrían recibido solo la mitad del finiquito acordado.

De acuerdo a lo estipulado en la división del pago, la primera cuota fue cancelada en el mes de marzo, mientras que la segunda parte quedó fijada para el domingo 21 de julio, la cual aún no es realizada.

“Avisaron que no hay pago. No tienen plata, así de simple. No es justo que nuestras socias se queden sin el pago de sus finiquitos”, manifestó la secretaria del Sindicato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Cecilia Preiler.

Fue durante la jornada del lunes 22, que se reunieron con representantes de Junaeb, sin embargo, tras no generar un acuerdo mutuo, se convocó a la movilización nacional.

Por su parte, desde Junaeb emitieron este martes un comunicado, indicando que dicha empresa ya no mantiene contrato con la institución.

“Condenamos el incumplimiento contractual de la empresa Las Lagunas con sus trabajadoras manipuladoras de alimentos (…) Cabe señalar que la empresa finalizó su contrato con Junaeb el pasado mes de febrero”, explicaron.

Asimismo, recalcaron que “las manipuladoras de alimentos no son funcionarias de Junaeb”, sino que de la empresa prestadora del servicio”.

En tanto, respecto a los establecimientos educacionales de Antofagasta y Calama, estarán brindando información correspondiente a los apoderados en breve, debido a suspensiones de clases por falta de almuerzo en los recintos.