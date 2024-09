Autoridades entregaron balance regional preliminar de Fiestas Patrias en la región de Antofagasta

En el marco del plan “Unidos por un 18 seguro”, distintas autoridades se reunieron para dar un balance preliminar de lo que fueron estas Fiestas Patrias en la región de Antofagasta, considerando cifra de fallecidos, incautaciones de droga, eventos de violencia, fiscalizaciones, entre otras.

La Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, encabezó la entrega de este primer balance, el cual también contó con la presencia del Teniente Coronel de Carabineros Néstor Romo Parra, de la Prefectura de Antofagasta; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Viveros; la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés; el Seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios y el Seremi de Salud, Alberto Godoy.

Al respecto, la autoridad señaló que hasta el momento se han realizado más de 3.500 fiscalizaciones a lo largo de toda la región.

Retornos seguros

En cuanto a los desplazamientos que se estiman para los próximos días, Behrens realizó el llamado a mantener el máximo cuidado. Considerando que “en nuestra región ha habido dos fallecimientos en la provincia de El Loa, justamente en accidentes de tránsito, donde ha sido relevante, como causa, el consumo de alcohol“.

Palabras a las que se sumó el Teniente Coronel Romo, quien destacó que aún mantienen “detenidos por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol e infracciones por conducir bajo el efecto de las drogas“.

Droga

Dentro de los mismos operativos fiscalizadores, se ha puesto foco en los buses interurbanos, lo que, en un trabajo colaborativo entre Carabineros y Transporte, se logró detectar el traslado de más de 17 kilos de drogas en equipajes.

Violencia

Mientras que respecto a algunos hechos de violencia registrados en las Ramadas, Romo indicó que se notificaron 2 eventos específicos en el sector de las ramadas del Jumbo Norte. Señalando que en ambas oportunidades concurrió personal policial hasta el lugar, no obstante, no se logró dar con los agresores, por lo que no habría detenidos en esta causa, pero sí se dio cuenta al Ministerio Público.

Fiscalizaciones Sanitarias

Desde agosto comenzaron las fiscalizaciones sanitarias en la línea del plan “Unidos por un 18 seguro”, tanto en locales comerciales, frigoríficos y relacionados, así como también en las ramadas durante esta última semana.

A nivel regional, se han realizado hasta el momento 454 fiscalizaciones, de las cuales 58 terminaron con sumario sanitario y 3 de ellas con prohibición de funcionamiento. Mientras que durante las Fiestas Patrias, van 161 fiscalizaciones con 18 sumarios emitidos.

Trabajo

Durante este feriado largo, se realizaron 17 fiscalizaciones, principalmente en los Terminales de Buses, constatando el incumplimiento de la normativa laboral en dos empresas, las que fueron multadas con 100 UTM.

Mientras que, en cuanto a los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre, la Dirección del Trabajo efectuó 27 fiscalizaciones y en 7 lugares se confirmó la presencia de trabajadores que no eran familiares, obligándolos a salir del lugar y multando a las empresas involucradas.

Carreteras

Desde el 13 de septiembre se presentó un aumento de flujo significativo en las carreteras de la región, específicamente en la ruta 1 y 5. Al respecto, Pedro Barrios, Seremi del MOP, indicó que no se han presentado accidentes de mayor significancia, solo accidentes menores sin lesionados de gravedad.

Fiscalizaciones recientes

Finalmente, en lo que va de la jornada de este sábado 21 de septiembre, las fiscalizaciones comenzaron en las ramadas de Exponor.

Aquí se efectuaron 3 sumarios sanitarios por falta de higiene, contaminación cruzada y hacinamiento. En tanto, en una de las fondas se verificó una infracción por informalidad laboral de 5 trabajadoras, las que no contaban con contrato laboral ni tampoco registro de asistencia.

Por otro lado, Carabineros decomisó cerca de 180 cajetillas de cigarrillos desde un quiosco que no contaba con la patente correspondiente para este tipo de ventas. Además, desde el SII detectaron ramaderos que no estaban enlistados.

En cuanto a los operativos de fiscalización a conductores y conductoras, entre el viernes 20 y sábado 21, Senda y Carabineros sacaron de las calles a 3 conductores bajo la influencia del alcohol, uno en estado de ebriedad y 2 bajo los efectos de las drogas. Aparte se detuvo a una persona en este estado que intentó evadir el control policial.