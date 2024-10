Detienen a colombiano con subfusil artesanal y pistola en control vehicular en Antofagasta

El 16 de octubre, en un control preventivo realizado en el sector norte de Antofagasta, Carabineros detuvo a un ciudadano colombiano que portaba una pistola Glock y una ametralladora Uzi de fabricación artesanal, junto con municiones, lo que representa una grave amenaza para la seguridad pública.

Durante un patrullaje en la intersección de calle Juan de Dios Reyes con El Abra, en el sector del campamento Mi Ranchito, Carabineros de la 2ª Comisaría de Antofagasta detuvo a un hombre de 31 años, de nacionalidad colombiana, que mantenía dos armas de fuego en su poder. El detenido fue formalizado por tres delitos y quedó en prisión preventiva debido al riesgo que representa para la sociedad.

El procedimiento tuvo lugar a las 20:30 horas, cuando los uniformados se percataron de un vehículo mal estacionado que obstaculizaba el ingreso a una toma en el sector. Durante la fiscalización, uno de los carabineros notó que sobresalía la empuñadura de un arma desde el bolsillo del imputado, lo que resultó ser una pistola Glock modelo 17 calibre 9 mm, con un cartucho sin percutar en la recámara y un cargador con 15 cartuchos adicionales.

“Hoy lo que quiere la comunidad, más que Carabineros patrullando, necesita Carabineros activos que permanentemente estén efectuando el control y hacia este punto hemos apuntado a profesionalizar a nuestros Carabineros”, explicó el Jefe de la Zona de Carabineros, general Cristian Montre. “No sólo en implementos de seguridad, sino también en capacitaciones que les permita definir determinados perfiles para que los Carabineros sean más efectivos en estos controles y puedan detectar a estos delincuentes que portan armas de fuego”.

Además, al revisar el vehículo, los policías encontraron un cargador extra en el habitáculo central y una mochila en el asiento trasero que contenía un subfusil artesanal tipo mini Uzi, calibre 9 mm, con dos cargadores cargados con un total de 27 cartuchos.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que el origen del subfusil incautado es materia de investigación y que no se descarta que el arma haya ingresado al país por algún paso no habilitado en el norte. “Se han encontrado armas de características muy similares a este modelo en procedimientos anteriores y uno puede presumir naturalmente que no es de procedencia chilena”, manifestó el fiscal.

Asimismo, se encargaron pericias a Labocar de Carabineros para determinar si la pistola Glock tiene registro en Chile o también fue ingresada ilegalmente desde el extranjero. El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó un plazo de 60 días para la investigación, periodo en el cual se realizarán más diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y el posible uso del armamento en otros delitos.