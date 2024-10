Los 5 lugares con más fenómenos paranormales en Antofagasta según testimonios y leyendas

Antofagasta es una ciudad con una rica historia que abarca desde su fundación en 1872 hasta su integración a Chile tras la Guerra del Pacífico. A lo largo de los años, la ciudad ha evolucionado y se ha llenado de tradiciones y arquitecturas que reflejan una multiculturalidad vibrante.

Sin embargo, entre sus edificios emblemáticos, también existen relatos inquietantes de fenómenos paranormales que despiertan el interés y el temor de los habitantes.

Lugares con Fenómenos Paranormales

Gracias a la información recopilada por el Centro de Estudios e Investigación de Fenómenos Anómalos de Chile (CEIFAC) en Antofagasta, y a los relatos de testigos, hemos reunido algunos de los lugares que más han suscitado historias de fantasmas y sucesos inexplicables.

1. Casa Camus

Conocida popularmente como “El Castillo”, la Casa Camus fue construida en 1913 por el arquitecto español Jaime Pedreny. Este edificio, de estilo neoclásico, a lo largo de su historia ha tenido múltiples usos. Desde residencia de alta sociedad pasó a ser un burdel entre los años 60 y 70. Posteriormente, funcionó como sede secreta del Partido Comunista durante la dictadura.

Luego funcionó como consulta médica del médico Aldo Valenzuela, hasta su fallecimiento en 2006. Luego dos arquitectos compraron el inmueble para restaurarlo, siendo sus propietarios en la actualidad. En 2023 el edificio sufrió un incendio que dañó su fachada, aunque no la estructura.

Junto con su rica historia patrimonial, este edificio ha sido fuente de numerosos relatos paranormales.

Vecinos y transeúntes aseguran escuchar acordes de violín provenientes del interior de la casa, atribuyéndolos al espíritu de un niño que, según la leyenda, murió allí tras una larga enfermedad.

Otros hablan de una figura femenina, posiblemente una prostituta que habría terminado con su vida en el lugar, y dos masculinas. Una de ellas, un prisionero político ejecutado en sus rejas durante la dictadura.

2. Plaza Colón

La Plaza Colón, un sitio central en la historia de Antofagasta, fue testigo de la masacre de trabajadores del Ferrocarril Antofagasta Bolivia en 1906, quienes murieron a manos de la guardia civil mientras protestaban por mejores condiciones laborales.

Según el médium Gustavo García quien trabaja en conjunto con el Centro de Estudios e Investigación de Fenómenos Anómalos (CEIFAC) en Antofagasta, este trágico hecho dejó una “huella energética” y actividad paranormal en la Plaza Colón.

“En la Plaza Colón se escuchan y ven lamentos, gente llorar, mujeres llorando, también veo niños…de hecho una vez que conocí a unas personas y vi como una niña que venía de la plaza se pegó a una mujer embarazada. Por la parte que abarca la actual Biblioteca Regional también me produce una sensación dolorosa y he sentido presencias negativas, muchas, no me gustar pasar por allí porque todo lo que se percibe es muy feo”, contó a El Diario de Antofagasta en 2018.

Los fallecidos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio y otros cuerpos enviados a sus respectivos lugares de origen. Luego de esta matanza los cuerpos de los fallecidos fueron depositados en la primera compañía de bomberos, lugar donde fueron reconocidos.

Se habla de lamentos, voces y apariciones de mujeres y niños que parecen deambular en el lugar, particularmente cerca de la Biblioteca Regional, lo que provoca una atmósfera inquietante para quienes pasan por ahí.

3. Primera Compañía de Bomberos

El cuartel de bomberos de la Primera Compañía de Antofagasta, ubicado en calle Sucre, fue declarado Monumento Nacional en 1992. Con 149 años de antigüedad, este lugar acumula muchas historias, varias de ellas paranormales.

La primera de ellas, es que un camión de bomberos habría avanzado misteriosamente sin conductor en 2003, quedando perfectamente estacionado en plena calle.

Otras historias habla de la figura del “Fantasma de los pantalones blancos”, un voluntario que habría muerto en el cuartel en la década de 1940, época en que los bomberos usaban pantalones blancos y chaquetas rojas, misma vestimenta que usaría la figura vista en el lugar.

Según los relatos, su espíritu sigue “visitando” el lugar, especialmente en las madrugadas, cuando pasos y ruidos inexplicables son comunes. También, cuando algún voluntario fallece.

4. Condominio Social Huanchaca, “El Curvo”

Construido entre 1967 y 1970, “El Curvo” fue una de las edificaciones más modernas de su tiempo y hoy es uno de los íconos arquitectónicos más importantes de la ciudad. Además, el edificio de más de 380 metros de largo ubicado en el barrio Gran Vía, ha sido residencia de varios habitantes ilustres de Antofagasta.

Por su antiguedad e historia, son varias las historias que se conocen de este emblemático edificio. Relacionado a lo paranormal, según CEIFAC la historia más popular es la de una menor que vivió en el edificio en los primeros años tras su construcción. Esta niña tenía visiones y apariciones de una mujer con pelo largo vestida de blanco, en el departamento 30X.

Se cree que esta presencia sería la de una amiga de una tía cercana a la menor que habría fallecido en un accidente automovilístico. La seguía continuamente, al punto que luego de que transcurridos unos años, esta familia decidió cambiarse a otro departamento dentro del mismo condominio.

Las experiencias de otros vecinos con esta figura llevaron incluso a algunos residentes a mudarse dentro del mismo edificio.

5. Sector Nudo Uribe

Uno de los lugares más enigmáticos y discutidos en la ciudad es el sector de Nudo Uribe, ubicado en las afueras de Antofagasta.

Este sitio, que cuenta con varias e intrincadas conexiones de rutas y que ha sido escenario de varios accidentes trágicos, es conocido entre como un “punto caliente” para fenómenos paranormales.

En 2011, un supuesto ataque paranormal fue captado en video, mostrando a un guardia de seguridad siendo sometido a una desconocida fuerza. El trabajador, después de salir del baño sintió un brusco tirón desde su hombro derecho, pero al mirar hacia atrás no vio absolutamente a nadie.



El supervisor que grabó el video, Jaime Maldonado, afirmó a a la prensa en la época que luego de la grabación le sucedieron diversos hechos que les ha afectado en su vida diaria.

Los visitantes frecuentes del área aseguran que Nudo Uribe está cargado de una energía extraña y que muchos han experimentado sensaciones de inquietud y malestar al pasar por allí, especialmente en las horas de la madrugada.

La Visión del CEIFAC y los Fenómenos en Antofagasta

El CEIFAC, que lleva más de una década investigando fenómenos anómalos en Antofagasta, cree que la actividad paranormal tiende a concentrarse en lugares construidos sobre antiguos cementerios o sitios de eventos trágicos.

Eliseo Ibaca, investigador del centro, explicó en la oportunidad a El Diario de Antofagasta que estas entidades se alimentarían de la energía emocional negativa y que es frecuente encontrar “entes” o “parásitos astrales” en lugares con fuertes cargas emocionales. Ibaca destaca que estos espíritus muchas veces quedan atrapados en este plano debido a asuntos pendientes o muertes violentas y recomienda que quienes experimenten fenómenos paranormales en sus hogares busquen asesoría.

Signos de Actividad Paranormal

Entre las señales que los investigadores de estos sucesos han documentado, están ruidos inexplicables, movimientos de objetos, susurros, sombras y apariciones. Para quienes sienten actividad en sus hogares, Ibaca sugiere investigar el origen de los fenómenos antes de tomar medidas, y asegura que la protección emocional y mental es crucial para quienes se enfrentan a estos temas.

El Debate sobre lo Paranormal en Antofagasta

Si bien estos relatos son interpretados de distintas maneras, y varios de estos fenómenos muchas veces tienen una explicación que no se relaciona con lo paranormal, para los investigadores del CEIFAC, el legado de estos lugares forma parte de la historia de Antofagasta, recordando a aquellos que vivieron, trabajaron y, en algunos casos, dejaron su huella en la ciudad. ¿Mitos, realidades? Cada quien tiene su respuesta.