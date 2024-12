“Hoy comienza un nuevo futuro”: Sacha Razmilic inicia su mandato como alcalde de Antofagasta con potente mensaje a favor del diálogo y el respeto

En una concurrida ceremonia realizada en la explanada de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, Sacha Razmilic Burgos asumió oficialmente como alcalde de la comuna, junto a los 10 concejales que lo acompañarán en el período 2024-2028.

La ceremonia se realizó a puertas abiertas para la comunidad con un mensaje claro a favor del respeto, la colaboración y el diálogo, marcando un cambio de tono con lo que fue la administración municipal durante los últimos años.

Durante su primer discurso como alcalde de la comuna, Sacha Razmilic transmitió un potente mensaje a favor del respeto, diálogo y ánimo de colaboración entre las diversas autoridades y funcionarios municipales.

“Agradezco a mis padres que me enseñaron lo importante de hacer siempre lo correcto y obrar con honestidad. Por enseñarme con el ejemplo que a las personas siempre se les trata con respeto“, indicó.



“Aquí quiero ser muy claro. Si en este edificio en un pasado reciente vecinos y trabajadores fueron maltratados por las autoridades de turno, quiero que sepan que conmigo las cosas van a cambiar. No puedo concebir el servicio público de otra manera. Aquí los malos tratos en la municipalidad, no más“, señaló la autoridad.

El nuevo alcalde también delineó sus prioridades: seguridad pública, limpieza, salud y educación. Además, subrayó la importancia de la colaboración con otras autoridades locales, dejando de lado las diferencias políticas para sacar adelante proyectos en beneficio de la comuna.

“Hoy comienza un nuevo futuro para Antofagasta. Estoy convencido de que, con un trabajo responsable y en terreno, podemos sacar nuestra ciudad adelante“, agregó.



Razmilic abordó temas críticos como la seguridad ciudadana y la modernización de la administración local:

Gestión de recursos: Maximizar el acceso a fondos regionales como el FNDR y el Royalty del Litio para proyectos clave en la ciudad.

Seguridad: Implementación de un sistema de vigilancia 24/7 con cámaras y vehículos para fortalecer el control en los sectores más afectados.

Limpieza y orden: Enfrentar la congestión en la renovación de licencias de conducir, el ordenamiento del comercio ambulante y la recuperación de espacios públicos.

Frente a esto el Alcalde Razmilic, recalcó que es indispensable el trabajo colaborativo y la asociatividad, no solo con autoridades locales sino con la propia comunidad, invitándolos a ser parte de su gestión y a involucrarse en el progreso de Antofagasta.

Primera sesión

Tras las palabras del alcalde se realizó la primera sesión del nuevo concejo municipal, cuyo único punto en tabla fue establecer el día y hora en que se realizarán las sesiones. El alcalde Razmilic propuso que las sesiones se realicen los días martes a las 10 de la mañana, lo que fue aprobado por todos los concejales.



Una determinación que por si misma marca diferencias con la administración saliente, que realizaba sesiones de concejo municipal pasadas las 11 de la mañana, las que a menudo eran interrumpidas y quedaban con puntos pendientes porque el ex alcalde se retiraba a almorzar o realizar otras actividades personales.

Reacciones y expectativas

La delegada presidencial, Karen Behrens, manifestó su disposición para trabajar en conjunto. “Vemos este nuevo periodo alcaldicio con mucha esperanza. Estamos disponibles para coordinar recursos y programas que beneficien a Antofagasta”, señaló.

Los concejales, tanto reelectos como debutantes, coincidieron en la necesidad de un trabajo colaborativo para resolver problemas históricos de la comuna, además de la importancia de abordar temas como el emprendimiento, la seguridad y la mejora de la calidad de vida en sectores rezagados como el norte de la ciudad.

Un nuevo inicio para Antofagasta

La administración de Sacha Razmilic se inicia con altas expectativas y un compromiso declarado de mejorar la calidad de vida en Antofagasta. Con un discurso que apuesta por la unidad y el respeto, el nuevo alcalde busca marcar un contraste claro con la administración saliente, abriendo paso a un período de reconstrucción y progreso para la ciudad.

El concejal Waldo Valderrama indicó que este segundo período estará marcado por el trabajo con los emprendedores y en “fortalecer el trabajo en la educación pública con mejor infraestructura y mejor calidad laboral”.

La concejala Norma Leiva recordó que “en el primer periodo trabajé con la Dirección de Desarrollo Comunitario, con un enfoque en emprendimiento, donde presentamos una nueva ordenanza para ordenar la Feria Pantaleón Cortés, la cual todavía no ha sido decretada como ordenanza oficial por lo tanto hay que continuar ese trabajo”.

Karina Guzmán, señaló que “va a ser un buen periodo, que se tomen las propuestas que hemos presentado anteriormente y en conjunto, estos son temas transversales y nosotros estamos acá para solucionar y ejecutar”.

En tanto, el concejal Camilo Kong expresó que, “la comunidad necesita una mejor ciudad, necesita que se responda las distintas demandas, los cambios no va a ser de la noche a la mañana como bien lo dijo el alcalde Razmilic, pero creo que en conjunto vamos a lograrlo”. Por su parte el concejal Ignacio Pozo manifestó que “esperamos seguir trabajando en este tercer y último período como concejal, avanzando por nuestra comuna, tratando de fiscalizar como corresponde, pero tratar de ser un aporte también para que la comuna pueda avanzar en infraestructura, en áreas verdes y recuperar los espacios que están perdidos”.

Entre los concejales que inician su primer periodo se encuentran Carolina Rivera, Dinko Rendic, María Tapia, Patricio Aguirre y Claudio Aguirre.

La concejala Carolina Rivera expresó que “queremos generar espacios públicos con los emprendedores, impulsar el deporte, queremos hacer muchas cosas, no podemos dejar afuera la salud también, pero en realidad queremos llevar a cabo todo lo ha sido planteado por el alcalde en su programa. Mi compromiso es para que levantemos Antofagasta todos juntos, para que progresemos, para que realmente sea la ciudad que merece ser la capital minera de Chile”.

Para la concejala María Tapia, los compromisos de la máxima autoridad comunal están claros. “Vamos a tratar de concretar todo lo que el alcalde dijo en su discurso, como concejal mi apoyo siempre va a ser para el surgimiento de la ciudadanía de Antofagasta. Yo soy dirigente social y tomé este desafío para ayudar al sector norte de la comuna, por las quemas, por la basura, por la delincuencia, esa es mi bandera de lucha, el sector norte también necesita limpieza y seguridad”.

El concejal Dinko Rendic, resaltó que su línea de trabajo será “principalmente la seguridad y el emprendimiento, esas son las dos líneas de trabajo a las que me voy a comprometer 100%, sin perjuicio que desde mi área y mi profesión pueda aportar a otras líneas que necesite la comunidad”.

“Tenemos una visión de país que es compartida por muchos ciudadanos a nivel nacional, en un concejo municipal como lo acabo de decir, hay prioridades, vamos a buscar las alianzas, nosotros venimos a sumar, no a restar”, recalcó el nuevo concejal Patricio Aguirre.

Finalmente, el concejal Claudio Aguirre explicó que “hemos tenido bastantes reuniones, y una de las cosas que fijamos, es precisamente el tema de la seguridad, para ya implementar el 24/7 y más personal, en cámaras, camionetas, para que ya se vea el tema de la seguridad en las poblaciones, en el centro de Antofagasta”.