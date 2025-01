Artista antofagastina realizará concierto en línea desde EE.UU.

Con el objetivo de mantener el sueño de realizarse como artista en los EE.UU. y obtener su visa en dicho país, la joven cantante antofagastina Constanza Soto Quijada, efectuará este domingo 26 de enero un show pagado que será efectuado de manera presencial en The Green Room 42 en Nueva York y transmitido vía streaming, a las 23:30 horas hora local, denominado “From Chile with soul: Constanza Soto, Sassy, Smooth & Unstoppable”.

La presentación artística que realizará Constanza Soto, le permitirá permanecer en dicho país y lo más importante, obtener su visa de artista, tal como lo explicó Constanza Soto Quijada. “Yo llevo casi cuatro años aquí viviendo en Nueva York y en estos momentos estoy esperando a que me den mi visa de artista. Yo estudié aquí, tengo mi visa de práctica, y ahora estoy en proceso de mi visa de artista, para lo cual el departamento de migraciones de los Estados Unidos, me pidió más evidencias, lo que significa más artículos con mi nombre y más roles titulares con mi nombre, por lo tanto, yo decidí producir un show aquí en Nueva York, un concierto, en el cual sea yo la única persona cantando, para conseguir más evidencias”.

Según destacó la artista, es muy importante el apoyo que la comunidad local pueda realizar, puesto que si no hay suficiente cantidad de entradas vendidas corre el riesgo de cancelación del show, de acuerdo a las políticas del lugar donde se presentará.

Es por ello, que el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez, hizo un llamado para que la comunidad regional apoye a Constanza Soto. “Estamos muy contentos porque artistas locales, gente nuestra de la región de Antofagasta, está buscando nuevos horizontes y buscando tener esa oportunidad tan importante en la vida, así que estamos apoyando con todo a Constanza Soto, en esta presentación que realizará en EEUU. y donde ella efectivamente está buscando tener su visa definitiva, así que le enviamos nuestros mejores deseos para que ella pueda seguir adelante con este perfeccionamiento que inició el año 2021 y en el cual ella está aumentando a pasos agigantados su currículum y el background que necesita para triunfar y que tanto nos cuesta a nosotros los chilenos, así que ojalá todos y todas la podamos apoyar para que siga triunfando en los EE.UU.”

Para quienes deseen apoyar a la artista y adquirir entradas para su show, podrán ingresar al sitio https://thegreenroom42.venuetix.com/show/details/zq3rABQHB4vt5zfURG2o , también podrán obtener más detalles en su cuenta de Instagram @constanzasotoq .

Concierto

El show que Constanza Soto realizará desde EE.UU. será según se informa en página de la actividad, una velada íntima en la que solo estará ella, el piano y el espectador, creando magia en el aire. En esta presentación debut en solitario, Constanza combinará sensuales baladas latinas, estándares de jazz y clásicos conmovedores del R&B, entregando cada canción con emoción cruda y un encanto irresistible. Se trata de la música y la conexión: sin distracciones, solo la energía pura entre ella y el público.

Trayectoria

La cantante, compositora, actriz y bailarina internacional Constanza Soto es una talentosa música e intérprete, cuya voz cautivadora, estilo de escritura único y originalidad han sido ampliamente reconocidos.

Nacida en Antofagasta, Chile, el camino de Constanza en las artes comenzó a los 9 años, cuando inició el año 2010 ballet en el Teatro Municipal de Antofagasta. Bajo la dirección de Javier Candia Cid, Constanza desarrolló su talento guiada por distinguidos maestras como Carolyn Galarce y Melissa Fuenzalida.

Sus logros en ballet fueron notables, con participaciones en producciones clásicas como Coppélia, Giselle y El Cascanueces. Bailó con el Ballet Nacional de Chile y perfeccionó sus habilidades en la escuela de ballet con Javier Candia y María Eugenia Candia.

En 2014, Constanza amplió sus horizontes artísticos al unirse a la escuela de Música del Teatro Municipal, para estudiar Canto Popular. Allí, aprendió de músicos de renombre como María Ovando, Freddy González, Alejandro Mercado, Manuel Salinas y Rolando Chávez, participando en diversos espectáculos.

Abrazando una amplia gama de oportunidades de actuación, Constanza se unió a la Compañía del Teatro Municipal y a la organización sin fines de lucro “Broadway Antofagasta” en 2016, bajo la dirección de Engelbert Pérez. Tomó papeles protagónicos en producciones como Wicked, Hairspray y El Rey León, destacándose como Rafiki en el estadio regional (2018).

Su búsqueda de formación musical continuó en la Universidad de Antofagasta, donde cursó una Licenciatura en Artes Musicales con especialización en Violín. Durante este tiempo, colaboró con reconocidos cantantes y compositores chilenos como Sancara y Tata Barahona, enriqueciendo su repertorio musical.

Para continuar su formación, Constanza emprendió un viaje transformador en AMDA NY desde 2021 hasta 2023, graduándose como intérprete del Programa Conservatorio Integrado. Bajo la dirección de mentores destacados como Kenita R. Miller (“For Colored Girls Who Considered Suicide/When the Rainbow Is Enuf”, “Once on This Island”, “Xanadu”, “The Color Purple”, “Come From Away”), Bill Stanley (Director Asociado del Christmas Spectacular Starring the Rockettes), Ramon Galindo (“Cats”, “Jerome Robbins’ Broadway”, “The Most Happy Fella”), James Stenborg (“No, No, Nannette”, “Sweeney Todd”, “West Side Story”), entre otros.

Actualmente, Constanza comparte su pasión por la danza como artista docente en Ballroom Basix, nutriendo a la próxima generación de bailarines de salón con su talento y experiencia. Su recorrido artístico multifacético es un testimonio de su dedicación, creatividad y compromiso inquebrantable con las artes escénicas.