Miss Antofagasta 2025 ya tiene ganadora: Tabata Carmona se lleva la corona

En una noche llena de emoción y compañerismo, Tabata Carmona fue coronada como Miss Antofagasta 2025 en el Teatro Municipal de la ciudad. La nueva reina destacó su compromiso con la ciudad y su deseo de continuar participando en diversas iniciativas sociales junto al municipio.

Junto a Tabata, el podio lo completaron Pía Fraga, quien obtuvo el título de Miss La Portada (segundo lugar), y Viviana Luco, elegida Miss Coloso (tercer lugar). Además, Jocelyn Montes fue distinguida como Miss Simpatía por sus propias compañeras, mientras que Francisca Moya se llevó el reconocimiento de Miss Popular, tras ser la favorita del público en redes sociales.

Al recibir la corona, Tabata Carmona expresó su gratitud por la experiencia vivida junto a sus compañeras y destacó la importancia del trabajo comunitario. “Antes de salir hablamos harto y estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir con adultos mayores”, señaló.

Asimismo, reafirmó su disposición para participar en las actividades que organice el municipio y aseguró que espera sumar a sus compañeras en distintas iniciativas.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, enfatizó que todas las participantes son dignas representantes de la ciudad y que su compromiso con las causas que promovieron durante el certamen no debe terminar aquí. “La idea es que la nueva reina, como también las que no ganaron nos apoyen como embajadoras, aportando a la ciudad y no abandonen las causas que abrazaron en este certamen, porque estarán presentes durante esta administración en este año”, afirmó.

En la misma línea, la directora de Dideco, Yantiel Calderón, destacó el enfoque social del concurso, señalando que Miss Antofagasta 2025 será más que una figura de belleza: “Queremos una embajadora de la ciudad, comprometida con la comunidad, así que estamos muy contentos. Este reinado no acaba ahora, sino que nos acompañen en diversas actividades desde Dideco y la municipalidad, para que sean representantes de la mujer antofagastina”.

Un reinado intergeneracional: “Verano Dorado”

Durante la jornada también se realizó la coronación de la Reina del Verano Dorado, un certamen que resalta el empoderamiento y el rol activo de las mujeres en su etapa madura.

Las ganadoras de este reconocimiento fueron Rosa Bejar (Casa Norte), Carmen Castillo (Casa Comunal) y Patricia Sánchez (Casa Sur), quienes fueron destacadas por su aporte a la familia y la sociedad antofagastina.

Este año, ambos reinados compartieron actividades con el objetivo de unir generaciones en una instancia única, resaltando la importancia de la participación femenina en distintos ámbitos de la comunidad.