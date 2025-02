Juzgado de Garantía de Antofagasta rechaza solicitud de Karen Rojo para cumplir pena mixta

El Juzgado de Garantía de Anrofagasta rechazó la solicitud presentada por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo, quien buscaba acceder a una pena mixta argumentando que ya ha cumplido más de la mitad de su condena mientras estuvo detenida en los Países Bajos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Tribunal de Garantía consideraron que la pena aún no ha sido iniciada en Chile, por lo que el beneficio no procede.

Los argumentos de la defensa

El abogado de Rojo, Fidel Castro, sostuvo que su representada ha cumplido el 51,7% de su condena mientras permaneció detenida en los Países Bajos, luego de ser capturada en julio de 2022 en un centro de refugiados en Róterdam.

Castro argumentó que, según la documentación del Reino de los Países Bajos, Rojo ya ha pasado más de un tercio de su condena en prisión, lo que la habilitaría para postular a una pena mixta, la cual combina el cumplimiento de la pena privativa de libertad con otra medida alternativa. Además, recordó que en la solicitud de extradición, el Estado de Chile señaló que la exalcaldesa sería trasladada a dependencias de bajo perfil delictual para garantizar su seguridad.

Entre los antecedentes presentados por la defensa, se destacó que en la cárcel de Utrecht, Karen Rojo ha realizado actividades laborales y de aseo, ha mantenido su celda en buenas condiciones y fue seleccionada como encargada del área de convivencia.

La postura de la Fiscalía

La Fiscalía se opuso tajantemente a la solicitud, asegurando que la pena mixta no es un beneficio sustitutivo, por lo que no se puede aplicar en este caso. Además, argumentó que Rojo no ha iniciado el cumplimiento de su condena en Chile, ya que la detención en los Países Bajos no puede considerarse como parte de su pena.

“Una vez que se inicie el cumplimiento de la pena en Chile, se puede evaluar la posibilidad de beneficios o penas mixtas, pero actualmente esto no es procedente”, señalaron desde el Ministerio Público.

El fallo del Tribunal

Tras evaluar los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud, respaldando el argumento de la Fiscalía. En su resolución, el tribunal estableció que Karen Rojo aún no ha iniciado el cumplimiento de su pena en Chile, ya que su actual detención en los Países Bajos no equivale a estar cumpliendo condena.

Por lo tanto, hasta que Rojo sea extraditada y comience formalmente a cumplir su condena en territorio chileno, no podrá acceder a ningún tipo de beneficio ni reducción de pena.

¿Qué sigue para Karen Rojo?

Karen Rojo fue condenada a cinco años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco, tras comprobarse su responsabilidad en la contratación irregular de una consultora con fondos públicos mientras era alcaldesa de Antofagasta. Luego de huir del país en 2021, fue capturada en los Países Bajos en 2022, donde permanece a la espera de su extradición.

Con este fallo, Rojo deberá esperar su traslado a Chile para comenzar a cumplir el saldo de su pena en prisión, sin posibilidad, por ahora, de acceder a un régimen de cumplimiento alternativo.