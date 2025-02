Velatón por Antonio Jesús: Familia de joven asesinado en pleno centro de Antofagasta continúa exigiendo justicia

A casi cuatro meses de su partida, familiares y cercanos de Antonio Jesús Rojas Ávalos, joven fallecido producto de un cobarde ataque en el centro de Antofagasta, realizaron una velatón en su memoria. Haciéndose presente con globos blancos y velitas en el Paseo Prat.

“Porque no queremos que ningún ciudadano más tenga que salir con miedo a plena luz del día, porque no queremos más homicidios, porque no queremos que nadie más pase por este dolor que sentimos por la pérdida de nuestro Antonio“, bajo esta premisa invitaron a la comunidad a acompañar su dolor y pedir justicia y seguridad para la ciudad.

La familia exige una condena ejemplar contra el homicida y que el caso sea abordado con todo el rigor de la ley, solicitando 40 años de presidio efectivo, que es la pena máxima asociada a este tipo de delito.

El caso

El pasado 31 de octubre, pasadas las 12:30 horas, Antonio fue abordado por el imputado Mauricio Santander Díaz en pleno centro de Antofagasta, con la intención de agredirlo y sustraerle una cadena de oro. La acción no se concretó debido a la intervención de una tercera persona que se encontraba junto a la víctima, sin embargo, al poco tiempo el delincuente regresó y abordó por la espalda al joven de 23 años atacándolo con un arma cortopunzante en reiteradas oportunidades, lo que finalmente provocó su muerte.

La Fiscalía formalizó por robo con homicidio al detenido, un hombre de nacionalidad chilena, quien fue capturado por personal del OS9 de Carabineros gracias al rápido trabajo conjunto con la Fiscalía de Análisis Criminal y Crimen Organizado de Antofagasta. Durante la audiencia, se determinó que el imputado quedara en prisión preventiva, con un plazo de 120 días para la investigación correspondiente.