Dos parlamentarios de Antofagasta mantienen deudas de TAG en autopistas de Santiago y la zona central

Un reciente reportaje de CIPER reveló que al menos 18 parlamentarios chilenos mantienen deudas superiores a $500 mil en el uso de autopistas. Entre ellos, se encuentra el diputado Boris Barrera (PC), quien lidera la lista con una deuda de $21 millones, seguido por Miguel Ángel Calisto (Demócratas) con $12 millones y Raúl Leiva (PS) con $12,5 millones, aunque este último pagó tras ser consultado.

Representantes de la región de Antofagasta

En la región de Antofagasta, el Diario Antofagasta realizó una revisión de los registros de pago de TAG de los parlamentarios locales, encontrando que dos legisladores figuran con deudas:

Parlamentario Deuda TAG ($) Pedro Araya (PPD) 137.606 Catalina Pérez (ex-RD) 125.001 Yovana Ahumada (PSC) 0 Jaime Araya (PPD) 0 José Miguel Castro (RN) 0 Paulina Núñez (RN) 0 Sebastián Videla (PL) 0 Esteban Velásquez (FRVS) 0

En el caso del senador Pedro Araya (PPD), la deuda se desglosa en Costanera Norte ($127.473), Vespucio Oriente ($6.999) y Vespucio Sur ($3.134). De este monto, $73.036 corresponden a deuda vencida con Costanera Norte.

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (ex RD) tiene una deuda distribuida en Costanera Norte ($56.559), Autopista Central ($47.598), Vespucio Sur ($12.827), Vespucio Norte ($4.120) y Ruta 78 ($3.887). La deuda con Autopista Central venció el 20 de febrero.

Normativa sobre el pago de TAG y rendiciones parlamentarias

El TAG es un dispositivo electrónico que permite el cobro automatizado en autopistas concesionadas de la zona central y sur del país. En las autopistas de la región de Antofagasta estos dispositivos no están implementados y se utiliza pago manual. Según la normativa del Congreso, los legisladores pueden inscribir hasta dos vehículos propios y dos arrendados en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Congreso, lo que les permite rendir gastos asociados al uso de autopistas.

No obstante, la normativa vigente no exige acreditar el pago efectivo de estos servicios para solicitar reembolsos. Según la Resolución N°11 del Consejo Resolutivo de Asignaciones, los parlamentarios pueden justificar el gasto solo presentando boletas, facturas o registros de pórticos sin necesidad de acreditar el pago. Sin embargo, el Estado no cubre multas ni intereses por mora, por lo que los parlamentarios deben asumir sus propias deudas en caso de retrasos.

Falta de información por receso legislativo

CIPER intentó obtener información sobre la rendición de gastos en TAG a través de la Ley de Transparencia, pero debido al receso legislativo, la información aún no ha sido entregada. Se espera que los antecedentes sobre eventuales reembolsos a parlamentarios con deudas sean aclarados en las próximas semanas.

Este hallazgo abre el debate sobre la necesidad de una fiscalización más estricta en el uso de recursos estatales para gastos parlamentarios y el cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras, así como también el arraigo con la región que representan.