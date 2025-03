Operativo en macrocampamento Los Arenales de Antofagasta deja tres detenidos y 11 infracciones de tránsito

Tres personas detenidas por orden de aprehensión vigente fue parte del balance que dejó un masivo operativo de Carabineros en el macrocampamento Los Arenales, al norte de la ciudad de Antofagasta, intervención que contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional (s), Miguel Ballesteros Candia, y del coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ignacio Rivera Muñoz.

Desde las 18:30 horas de este miércoles, Carabineros de la Segunda Comisaría, Subcomisaría Norte, Control Orden Público (COP), OS7 y Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), se desplegaron por este sector, realizando 92 controles de identidad y 38 vehiculares, los que llevaron a cursar once infracciones al tránsito.

En torno a esta acción de la policía uniformada, el Delegado Presidencial Regional (s) comentó que “en el contexto del Plan Calles sin Violencia, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros, coordinamos una ronda focalizada en el campamento Los Arenales. Son acciones que realizamos desde la Delegación Presidencial Regional para seguir profundizando y avanzando en más seguridad para la comuna”.

En tanto, el Jefe de Zona Antofagasta, General de Carabineros Cristian Montre Soto, informó que “durante la tarde de ayer (miércoles) desarrollamos un servicio de ronda focalizada de intervención al campamento Los Arenales. Este es un servicio operativo de orden y seguridad que no tiene otro propósito más que contribuir a evitar la ocurrencia de delitos y además, generar el aumento de la percepción de seguridad de las personas que viven y se desplazan por el sector. Estas son acciones permanentes que desarrollamos en la comuna y la región de Antofagasta, porque la gente necesita de nosotros y no hay ningún lugar donde Carabineros no esté presente”.