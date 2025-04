Vecinos de La Negra en Antofagasta, relatan miedo y amenazas tras violento asesinato

Un homicidio y una seguidilla de amenazas mantienen en vilo a la comunidad del campamento La Negra en Antofagasta. Fotografías evidencian la gravedad de las intimidaciones recibidas por los residentes.

La madrugada del jueves 24 de abril, la tranquilidad de La Negra se vio interrumpida por el hallazgo de un hombre de 38 años asesinado con arma cortopunzante. El crimen, que investiga la Fiscalía Regional de Antofagasta junto a equipos especializados, agudizó el temor y el cansancio de quienes residen en el sector, donde la violencia y la inseguridad se han vuelto parte del día a día.

Tras el violento hecho, un vecino del sector relató la sensación de abandono que sienten quienes viven en La Negra: “No puede ser que el sector de La Negra esté tan abandonado. Aquí uno no sabe si va a amanecer vivo o no. Se escuchan vehículos a las tres, cuatro de la mañana y nadie sabe quiénes son. Tienen que apretar más la esclavija para que esto se solucione”.

A su vez, otra habitante denunció la constante inseguridad y el miedo que afecta su salud: “El lunes pasaron, se me iban a meter a mi casa a las 3 de la mañana. Gracias a mis perros no entraron. Estoy enferma, no puedo dormir, tengo depresión y esto me tiene peor. Pido que nos colaboren con la seguridad, porque pasan por los techos y nadie hace nada”.

El hostigamiento no se detiene solo en hechos de violencia física: un tercer vecino aseguró estar expuesto a amenazas directas y acoso constante: “Me ronda constantemente en mi sitio. Tengo mensajes por WhatsApp, fotos, me dejaron la casa dada vuelta. Me sacan fotos y graban. Me dejaron material robado y un camión sin patente. Necesitamos ayuda”.

Para quienes llevan años en el sector, el escenario es completamente nuevo y alarmante. “Llevo más de 15 años en La Negra y nunca había pasado esto. La delincuencia está desatada. Aquí hay muchos niños y es muy peligroso. Esto ya fue la gota que rebalsó el vaso”.