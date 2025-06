Caso CMDS: Alcalde Razmilic evalúa anular contrato por $65 millones y confirma que salida de ex Secretaria Ejecutiva fue por “mutuo acuerdo”

El cuestionado contrato por $65.450.000 suscrito por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) con una empresa del holding El Mercurio, conocido como Caso CMDS, marcó el debate durante la sesión del Concejo Municipal de este martes.

En la instancia, en la que se aprobó la transferencia regular de recursos del municipio para el funcionamiento de la CMDS, el alcalde Sacha Razmilic aseguró que el convenio “no ha sido pagado ni se pagará con recursos provenientes de salud ni educación“. Añadió que la administración está evaluando una fórmula para poner término anticipado al contrato, que no ha sido firmado, lo que está actualmente en proceso de negociación con el proveedor. No obstante, evitó entregar detalles sobre las condiciones específicas de esta eventual salida ni si implicará su anulación definitiva.

Una de las alternativas en evaluación —según señaló— es solicitar al Concejo Municipal una transferencia adicional de recursos municipales para cubrir el convenio completo. Hasta ahora, sin embargo, esa solicitud no se ha materializado.

Asimismo, ante consultas de los concejales, el jefe comunal reveló que la salida de la ex Secretaria Ejecutiva, Belguin Cisternas obedeció a un “mutuo acuerdo” y que se le pagó la indemnización respectiva, cuyo monto no ha sido revelado por el momento.

Emplazamientos y críticas

Durante la sesión, el concejal Camilo Kong (FA) emplazó directamente a la administración comunal a entregar certezas sobre quién dio la orden para realizar la compra, exigiendo mayor transparencia en la toma de decisiones dentro de la Corporación.

Por su parte, la senadora Paulina Núñez (RN) declaró en medios nacionales que existen responsabilidades políticas y administrativas más allá del jefe de Comunicaciones de la CMDS, Francisco Salazar, apuntando específicamente a Jonathan Vergara, actual secretario ejecutivo de la Corporación y exdirector de Servicios Traspasados del municipio.

Vergara era el funcionario encargado de informar al alcalde sobre los contratos suscritos por la CMDS, por lo que su rol es hoy objeto de cuestionamientos. Esto, debido a que el propio alcalde ha señalado públicamente que no fue informado de los detalles del convenio actualmente bajo revisión.

Frente a este escenario, diversos concejales destacaron la necesidad de una auditoría externa a la CMDS. El alcalde Razmilic respondió que dicha revisión será una de las prioridades de su administración.